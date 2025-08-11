文博會參觀65萬人次 商展交易年增12.5%

快訊

中央社／ 台北11日電

文博會今天閉幕，位於松山文創園區的文化策展還有南港展覽館的品牌商展，共計參觀人次達65萬人次，商展總交易金額達新台幣13.5億元，相較去年12億元，成長率達12.5%。

文化部透過新聞稿表示，今年台灣文博會創下「使用坪數、參與家數、使用攤位、國際參展」新高紀錄，其中商展觀展專業人士及買家逾2.8萬人次外，從7日開放一般民眾入場後，便沒斷過排隊人潮。

今年文博會特別在展覽期間再借用1整層有空調的空間，紓解入場民眾排隊辛勞，在展期間同時間最高有近6千名以上的排隊民眾。文化部表示，感謝今年南港展覽館管理單位的支持及每名前來耐心排隊等候的朋友。

文博會於展期間規劃各種媒合活動，累計逾180名國際買家參與，成功舉辦超過1400場業務媒合，其中一對一海內外買家媒合逾1300場，以及新推「黑潮星樂園」展區成功媒合白鹿夢、麻吉貓、囂搞、滷沙沙等多家品牌IP，與國內外知名企業完成簽約達84件。

在松山文創園區的文化策展，以4大主題展館詮釋台灣水文化生態系與常民生活的關係與發展脈絡，「穿霧之境」展區每天都吸引大批排隊人潮參觀外，結合百大文化基地的策展選品「台灣萬水」區，也有多項商品在展期還沒結束即已售罄國立台灣工藝研究發展中心「日常＋」的工藝快閃選品店，同樣買氣旺盛。

文化部預告，明年台灣文博會仍會在8月於台北南港展覽館等展區與大家再相見。

