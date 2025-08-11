楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

楊柳颱風持續朝台灣前進，中央氣象署預報員官欣平上午指出，預估周三（13日）中午前後由花蓮台東附近登陸，最快今（11）日深夜至明天上午可能發布海警。民間氣象公司《天氣風險 WeatherRisk》指出，周三颱風暴風圈通過，風雨最明顯，四地要留意豪雨，其他地區則要注意9-10級強陣風。

《天氣風險 WeatherRisk》在臉書發文，分析楊柳颱風對台灣帶來的影響，目前受到外圍下沉氣流影響，各地晴時多雲、高溫炎熱，隨颱風接近，東半部沿海風浪開始增強。到了周三颱風從台東登陸，從降水預測圖中可以看到有四地呈現紫爆，「花、東、高、屏要留意強風豪雨」，中部以北及東北部雨勢較小，但要留意9-10級強陣風，及各地沿海風強浪大。

周四（14日）颱風減弱並遠離台灣本島，《天氣風險 WeatherRisk》表示各地雨勢趨緩，但近海風浪仍大，澎湖金門仍要注意上半天有較強風雨。

文章一出，不少網友在底下留言「日本說在宜蘭跟花蓮登陸」、「別再來南部了」、「星期三的那張雨量圖，準備划船的節奏」、「看來躲不掉了...」、「又是南部需要防災了，願平安」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦