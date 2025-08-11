快訊

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦睽違12年重返8強

「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 江振誠不捨發聲了

再見板橋秀泰！13年在地電影院謝幕 8月31日最後放映

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

聯合新聞網／ 綜合報導
楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今深夜發布海上颱風警報。圖／中央氣象署
楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今深夜發布海上颱風警報。圖／中央氣象署

楊柳颱風持續朝台灣前進，中央氣象署預報員官欣平上午指出，預估周三（13日）中午前後由花蓮台東附近登陸，最快今（11）日深夜至明天上午可能發布海警。民間氣象公司《天氣風險 WeatherRisk》指出，周三颱風暴風圈通過，風雨最明顯，四地要留意豪雨，其他地區則要注意9-10級強陣風。

《天氣風險 WeatherRisk》在臉書發文，分析楊柳颱風對台灣帶來的影響，目前受到外圍下沉氣流影響，各地晴時多雲、高溫炎熱，隨颱風接近，東半部沿海風浪開始增強。到了周三颱風從台東登陸，從降水預測圖中可以看到有四地呈現紫爆，「花、東、高、屏要留意強風豪雨」，中部以北及東北部雨勢較小，但要留意9-10級強陣風，及各地沿海風強浪大。

周四（14日）颱風減弱並遠離台灣本島，《天氣風險 WeatherRisk》表示各地雨勢趨緩，但近海風浪仍大，澎湖金門仍要注意上半天有較強風雨。

文章一出，不少網友在底下留言「日本說在宜蘭跟花蓮登陸」、「別再來南部了」、「星期三的那張雨量圖，準備划船的節奏」、「看來躲不掉了...」、「又是南部需要防災了，願平安」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

花蓮 豪雨 台東 紫爆 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風最快今深夜發海警 最新暴風侵襲機率出爐「9縣市破8成」

楊柳颱風直撲台灣 一圖看強陣風及強降雨風險區

楊柳最快12日轉中颱 13日登陸台東機率高

颱風楊柳逼近　太平山12日午起休園、龜山島封島2天

相關新聞

楊柳颱風撲台 合歡山、奧萬大明天下午5時起預警性封閉

楊柳颱風直撲台灣，中央氣象署預計今深夜至明晨將發布海上颱風警報，明可能發布陸警，考量山區天候及安全，林業保育署南投分署宣...

楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

楊柳颱風持續朝台灣前進，中央氣象署預報員官欣平上午指出，預估周三（13日）中午前後由花蓮台東附近登陸，最快今日深夜至明天上午可能發布海警。民間氣象公司《天氣風險 WeatherRisk》指出，周三颱風暴風圈通過，風雨最明顯...

「心理變態矯治中心」提袋杯子掀熱議 北榮急發4點聲明、王必勝都按讚

購物網站出現多款醫院文創商品，其中「台北榮民總醫院心理變態矯治中心重症科出院紀念」等字樣的馬克杯、杯霸杯、帆布提袋，成為...

楊柳最新路徑曝光！周三登陸花東 明晚起北東開始有雷雨

楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，中央氣象署預報員張竣堯表示，今晚至明天上午將發布海警、最快明中午發布陸警，周三颱風對台...

離家3分鐘的味覺記憶！「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 江振誠不捨發聲了

經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，日前老闆心肌梗塞猝逝，引發許多熟客不捨，今天有許多民眾前往光顧支持，老家就住...

2025台灣文博會落幕吸65萬人次 宣布明年仍在台北舉辦

重返台北舉辦的2025台灣文博會今（11）日閉幕。文化部表示，明年台灣文博會仍會在8月於台北南港展覽館等展區舉辦。這代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。