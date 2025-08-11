台大北護團隊創新治療 改善慢性下背痛、有機會對抗「肌少症」

超高齡社會即將來臨，慢性下背痛是老年人常見症狀，原因包括長期姿勢不良、關節退化、肌肉無力、骨質疏鬆等。疼痛常被視為「老毛病」，也影響長者日常活動，台大北護分院的復健團隊利用「超音波導引注射」與「周邊磁力刺激」，初步研究證實可啟動肌肉與神經，有望進一步改善肌力與穩定度。

「主動運動是最好的方法，不過有些民眾肌肉耐力不足，甚至是罹患肌少症，想動起來卻力不從心。」台大北護分院復健科主治醫師張凱閔表示，團隊以非侵入性肌肉神經刺激技術，在使用超音波觀察磁場刺激時，屁股、大腿、背部等部位肌肉出現規律而明顯的收縮動作，確實有啟動深層肌肉與神經的可能，可望成為新的復健輔助方式。

張凱閔說，團隊嘗試將磁場刺激應用於大腿肌肉，初步觀察顯示，部分長輩的走路速度與下肢力量有改善傾向。這種物理治療方法雖然尚未正式定論，不過針對疑似肌少症族群，進行8周、共16次治療後，有受試者逐漸進步。改善慢性腰痛或肌肉無力等問題，

什麼是磁力刺激？張凱閔說，一種非侵入性的技術，不需穿刺、不會有刺痛感，也不用貼電極。止痛原理是根據「閘門控制理論」，疼痛的感知取決於物理刺激的強度，他舉例，就像被蚊子叮時，會用指甲掐十字來止癢，磁力刺激的止痛原理就是讓肌肉達到收縮效果。

磁力刺激並非每個人都適合使用，張凱閔提醒，裝有心律調節器、有癲癇病史、懷孕、惡性腫瘤、體內有金屬植入者等，不建議進行。此外，兒童、青少年、出血或傷口區域也要避免操作。在進行磁力刺激前，務必經過復健科醫師與物理治療師的評估再進行治療，門診就遇過有些長輩忘記曾動過手術。

台大北護分院復健科主治醫師韓德生說，「超音波導引注射加上磁力刺激」的混合模式，比單純進行超音波導引注射或物理復健的效果更好，不只止痛也讓肌肉功能變好、回到日常生活。以大腿部位為例，治療後，就像蹲站50下，增強腿部和臀部肌肉的力量。

台大北護分院復健科團隊近年深耕肌少症與超音波導引治療，目前結合超音波導引注射與周邊磁場刺激的研究，於近兩年在國際期刊發表三項成果，相關研究仍處於觀察與探索階段，尚須進一步大規模驗證。 慢性下背痛是許多人生活中的「老毛病」，台大北護分院的復健團隊探索新的治療方法，希望能帶給民眾更多元的治療選擇。記者廖靜清／攝影

