颱風楊柳進逼 水利署指示曾文水庫提早調節水位

中央社／ 台北11日電
颱風楊柳來勢洶洶，水利署長林元鵬今天邀集所屬各河川分署及水資源分署等單位召開視訊會議，盤點防汛整備情形；另由於曾文水庫蓄水量高，林元鵬指示提早調節水位，預留防洪空間。
颱風楊柳來勢洶洶，水利署長林元鵬今天邀集所屬各河川分署及水資源分署等單位召開視訊會議，盤點防汛整備情形；另由於曾文水庫蓄水量高，林元鵬指示提早調節水位，預留防洪空間。圖／中央氣象署

颱風楊柳來勢洶洶，水利署長林元鵬今天邀集所屬各河川分署及水資源分署等單位召開視訊會議，盤點防汛整備情形；另由於曾文水庫蓄水量高，林元鵬指示提早調節水位，預留防洪空間。

水利署發布新聞稿表示，依據中央氣象署資訊，颱風楊柳以每小時23公里速度向西進行，預估13日清晨起外圍環流逐漸影響台灣，花東及南投以南山區將有顯著降雨，晚間暴風圈逐漸脫離，降雨熱區轉移至中南部。

林元鵬表示，中南部遭颱風丹娜絲以及0728豪雨接連衝擊，現今楊柳颱風再次威脅，水利署各分署務必做好充足準備，並主動聯繫地方水利首長，掌握災點，必要時提供抽水機、防水擋板等需求，協助地方政府救災。

水利署也盤點全台防汛熱點，對於都市或村莊聚落淹水潛勢較高、歷史重複致災且人口稠密地區等內水防汛熱點，提醒地方政府提前防汛部署；對於河川刷深段、直沖岸或老舊堤防等外水防汛熱點，要求河川分署加強巡查並預布搶險機具。

水利署指出，目前河川分署破堤施工中案件有19處，均已有撤離機制及因應措施，隨時應變處置，中央管水門及抽水站經測試均正常、河川匯流口查察結果尚無淤積影響排洪情形、全台177座滯洪池目前維持低水位或已排空、大型移動式抽水機98台已經整備妥當，可隨時機動支援。

鑒於曾文水庫蓄水量高，為因應颱風可能帶來豐沛雨量，林元鵬責請南區水資源分署提早調節水位，預留防洪空間，並請南水分署應提醒白河水庫、鹿寮水庫的管理單位，亦應做好水庫操作，儘量錯開降雨尖峰，確保河川能順利通洪。

此外，經濟部長郭智輝今天聽取水利署報告氣象情資時表示，雖然河道緊急清疏、水利設施以及抽水機均已完成盤點，但仍應加強整備，確保設施安全可靠，才能降低可能的災害損失，更不忘提醒第一線的救災人員，務必注意自身的安全。

