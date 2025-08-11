國健署擬調高年輕夫妻試管嬰兒補助 2、3胎金額同第1胎

試管嬰兒補助減輕不孕夫妻求子龐大經濟負擔，國健署研擬調高年輕夫妻補助、鼓勵成功者繼續生，金額比照第1胎，若以現行第1胎最高新台幣10萬元計算，生3胎有望獲30萬元補助。

據內政部最新戶口統計資料顯示，截至今年7月底，台灣人口總數為2333萬7936人，比去年同期減少7萬1387人，與6月比較則減少8805人，人口已連19個月負成長，搶救人口負成長，刻不容緩。衛生福利部國民健康署長沈靜芬今天接受媒體聯訪時表示，規劃擴大優化不孕症補助。

晚婚晚育現象日益普遍，成為現代夫妻不孕重要成因之一。國健署自民國110年7月起擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助，現行補助對象為不孕夫妻，最高補助6個不孕症治療週期，第1個治療週期最高補助新台幣10萬元，第2到第6個治療週期最高各補助6萬元，其餘由民眾自費負擔。

依據111年人工生殖施行結果統計，受術妻年齡30歲之治療週期懷孕率為32.6%，年齡35歲為28.6%，年齡40歲降為19.1%，43歲以後更下降至10%以下。國健署透過文字向媒體說明，鼓勵適齡生育、儘早使用，調高年輕不孕夫妻補助金額，是這次擴大優化不孕症補助方向之一。

國健署說明，配合行政院研擬「我國少子女化對策計畫 2.0」，經分析人工生殖補助方案執行成效數據及召開專家討論會議，除了調高年輕不孕夫妻補助，調整規劃還有鼓勵成功生育者接續生第2、3胎，第2胎次以後的各次補助金額比照第1胎。

另外，鼓勵第1次失敗者再次嘗試，調高各胎第2、3次補助金額。至於調高的補助金額確切數目、適用對象及上路時程等執行細節，國健署表示，有關補助方案的修正內容，待核定後，對外公布。

