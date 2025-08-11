男子闖軌遭撞斃...死傷事故影響整天 下班尖峰台鐵2車次延誤逾50分鐘

台鐵今中午12時發生行人侵入路線遭列車撞擊不治的死傷事故，造成雙向列車延誤，盡管台鐵稱下午2時30分起，竹南苗栗間路線恢復正常行駛，但後續列車仍受該事故影響，正值下班尖峰時刻，南下3231次區間車及653次莒光號均延誤50分鐘以上。

台鐵2173次區間車今中午12時行駛到竹南-造橋站間（基起127K+800m）發生碰撞事故，一名男子侵入路線遭列車撞擊，男子當場死亡，造成竹南=苗栗東正線路線不通，雙向列車延誤。

台鐵回應，事發後立即通知救護車及鐵路警察前往處理，事發當下竹南-苗栗間以西正線單線雙向行車，後續由鐵路警察持續處理中；下午2時42分，台鐵通報，竹南-苗栗間受到2173次死傷事故影響，已在下午2時30分恢復正常行駛。

但今晚間6時起下班尖峰時段，仍有3231次區間車及653次莒光號延誤50分鐘以上，根據台鐵官網指出，3231次斗六至潮州的區間車將延誤53分鐘、653台東至彰化的次莒光號也延誤71分鐘。

台鐵表示，3231次是受到2173次死傷事故影響，雖各班次有逐漸恢復正常運行狀態，但仍有部分區間列車受到長途對號車延誤影響，間接影響到站時間，會持續調度讓列車逐步恢復正常運行。

另外，653次下午5時20分晚8分到礁溪站，因機車（E227）變壓器過熱處理無效，於下午5時25分請求救援，部份旅客換乘181次，經宜蘭指派單機前往救援，晚間6時05分抵達礁溪站，調車完畢後於晚間6時26分晚73分開車，增延65分。

