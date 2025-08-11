快訊

國泰世華銀客服盜刷近700萬元 金管會開鍘1200萬元

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

男子闖軌遭撞斃...死傷事故影響整天 下班尖峰台鐵2車次延誤逾50分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一名男子不明原因闖入鐵道遭列車撞擊後，趴臥在軌道邊當場死亡，案由警方調查中。圖／民眾提供
一名男子不明原因闖入鐵道遭列車撞擊後，趴臥在軌道邊當場死亡，案由警方調查中。圖／民眾提供

台鐵今中午12時發生行人侵入路線遭列車撞擊不治的死傷事故，造成雙向列車延誤，盡管台鐵稱下午2時30分起，竹南苗栗間路線恢復正常行駛，但後續列車仍受該事故影響，正值下班尖峰時刻，南下3231次區間車及653次莒光號均延誤50分鐘以上。

台鐵2173次區間車今中午12時行駛到竹南-造橋站間（基起127K+800m）發生碰撞事故，一名男子侵入路線遭列車撞擊，男子當場死亡，造成竹南=苗栗東正線路線不通，雙向列車延誤。

台鐵回應，事發後立即通知救護車及鐵路警察前往處理，事發當下竹南-苗栗間以西正線單線雙向行車，後續由鐵路警察持續處理中；下午2時42分，台鐵通報，竹南-苗栗間受到2173次死傷事故影響，已在下午2時30分恢復正常行駛。

但今晚間6時起下班尖峰時段，仍有3231次區間車及653次莒光號延誤50分鐘以上，根據台鐵官網指出，3231次斗六至潮州的區間車將延誤53分鐘、653台東至彰化的次莒光號也延誤71分鐘。

台鐵表示，3231次是受到2173次死傷事故影響，雖各班次有逐漸恢復正常運行狀態，但仍有部分區間列車受到長途對號車延誤影響，間接影響到站時間，會持續調度讓列車逐步恢復正常運行。

另外，653次下午5時20分晚8分到礁溪站，因機車（E227）變壓器過熱處理無效，於下午5時25分請求救援，部份旅客換乘181次，經宜蘭指派單機前往救援，晚間6時05分抵達礁溪站，調車完畢後於晚間6時26分晚73分開車，增延65分。

台鐵

延伸閱讀

台鐵竹南-造橋有死亡事故 山線上、下行列車均有延誤

台鐵竹南-苗栗傳死傷事故 雙向列車受影響均延誤

區間車突停駛路竹「乘客傻眼車廂黑一片」台鐵致歉了

捉到了！苗栗縣道119甲線肇事逃逸毒品通緝男 警查獲到案

相關新聞

男子闖軌遭撞斃...死傷事故影響整天 下班尖峰台鐵2車次延誤逾50分鐘

台鐵今中午12時發生行人侵入路線遭列車撞擊不治的死傷事故，造成雙向列車延誤，盡管台鐵稱下午2時30分起，竹南苗栗間路線恢...

護理人力缺額增！北市聯醫3面向尋人才 在職人數比去年多219人

審計報告指出，北市聯醫2021年至2023年護病比雖符合標準，但護病比及護理人力缺額皆有增加現象。聯醫表示，透過薪資提升...

塑膠公約進入關鍵協商 台灣產學界籲兼顧產業命脈

聯合國塑膠公約第五次談判續會（INC-5.2）進入第七天議程，環境部今舉行線上會議，邀請前往瑞士第一線觀察的代表團與國內...

楊柳最快12日轉中颱 13日登陸台東機率高

氣象署今天表示，颱風楊柳持續朝台灣移動，最快深夜至明天清晨就會發布海警、明天中午至下午發陸警；楊柳明天上午將增強為中颱，...

7歲以下幼兒公費預防保健擬從7次增至9次 國健署：盼最快明年上路

兒科背景出身的新任國健署署長沈靜芬，今天分享上任後的施政重點，包括「888」的三高防治、成人健檢從40歲下修到30歲的早...

下班注意！17縣市發布豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午4時35分針對發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區為新竹縣山區；大雨警戒區為基隆北海岸、台北市、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。