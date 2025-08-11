護理人力缺額增！北市聯醫3面向尋人才 在職人數比去年多219人

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市聯醫2021年至2023年護病比雖符合標準，但護病比及護理人力缺額皆有增加現象。聯醫表示，透過薪資提升、彈性工時、產學合作等緩解人力缺口，今年在職護理人員人數較2023年成長219人。本報資料照片

審計報告指出，北市聯醫2021年至2023年護病比雖符合標準，但護病比及護理人力缺額皆有增加現象。聯醫表示，透過薪資提升、彈性工時、產學合作等緩解人力缺口，今年在職護理人員人數較2023年成長219人，將持續優化人力配置，提升醫療品質。

聯醫表示，目前包括提升護理人員薪資與福利、提供彈性工時、導入多元簽約獎金方案，並鼓勵退休人員回任，同時擴大校園徵才與強化產學合作，以延攬及留任優秀護理人才，去年在職護理人員人數較2023年成長219人。

聯醫說，為落實中央政策，北市聯醫各院區護病比全面達成區域醫院標準白班1:7、小夜班1:11、大夜班1:13，並建立每月監測與會議回報機制，分享彈性運用人力的策略，從去年8月到今年7月止，各院區不僅全日平均護病比符合法規，三班護病比更優於衛福部公告標準。

聯醫說，根據衛福部今年6月19日公告，全國去年3月至今年3月三班護病比達標獎勵名單中，北市聯醫排第8名，排除醫學中心後位居全國區域醫院第1名，並獲頒獎勵金1561萬ㄓ3846元，專款用於白班獎勵、夜班獎勵及留任獎勵，持續強化護理人力。

聯醫表示，將持續盤點並優化各院區護病比與人力配置，降低臨床人員負荷、提升服務量能，並營造友善且永續的護理職場環境，確保民眾獲得安全、高品質的醫療照護。

人力 薪資 工時 職場 護病比 衛福部 醫學中心

