塑膠公約進入關鍵協商 台灣產學界籲兼顧產業命脈

聯合國塑膠公約第五次談判續會（INC-5.2）進入第七天議程，環境部今舉行線上會議，邀請前往瑞士第一線觀察的代表團與國內產學界分享最新談判進度。代表團指出，雖然談判進度緩慢，但預期本周會產出一份條文框架。國內產業界則提醒，塑膠產業是半導體供應鏈的重要支柱，在推動減塑政策時，應兼顧對產業的衝擊。

「目前談判就像在裝飾一棵聖誕樹，各國不斷掛上自己的期待」環境部代表團成員、台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕表示，草案文本雖已從鬆散的架構匯整成32項條文，但持續有新項目加入，從今起到本周四大會閉幕，會有許多閉門會議進行條文濃縮，協商出最大共識。

樊國恕分析，目前談判存在三大核心爭議，包括：是否將塑膠產量的控制與削減納入條約規範、如何建立財務機制協助發展中國家履約，以及哪些塑膠製品與化學物質應被列為優先管制清單。

他預期，爭議較小的條文討論後直接通過，而爭議較大的部分則保留，以括號或多版本併陳方式送交後續決議，由更高層級的外交會議或締約方大會（COP）中進行政治協商決定。

海委會代表團成員、海大海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯指出，目前條文對塑膠定義與治理範圍仍不夠明確，暫未納入量體小於5毫米的微型塑膠，這牽涉清除成本，但從與會的科學家觀察員、以及會議周邊活動，均呈現出微型塑膠危害的科學報告，顯見推動微型塑膠納入規範的力道也很強，有待後續觀察。

與會的菲律賓綠色和平代表Marian Ledesma指出，目前談判進度緩慢，是因為部分「低企圖心國家」惡意拖延，會場有至少 234 名來自化石燃料與石油產業的遊說者，嚴重干擾談判進程。她指出，台灣是重要的塑膠生產與出口國，呼籲台灣與高野心國家站在同一陣線，以終結塑膠汙染問題。

清大榮譽教授談駿嵩表示，面對即將成形的全球塑膠公約，台灣必須及早訂定國家級的行動計畫，因應可能衝擊石化、塑膠及半導體等關鍵產業的全球變革。他指出，塑膠產業涵蓋上下游產業、約20萬個就業機會，年產值逾一兆元，更是半導體製程的重要材料來源。由於台積電對特殊塑膠材料需求遠高於國際平均，若塑膠產業競爭力下滑，將直接影響半導體穩定發展與國家經濟安全。

台灣區塑膠原料工業同業公會總幹事朱允方表示，台灣塑膠產業鏈花了五、六十年才建立起來，不僅是「護國神山」的重要支撐，也牽動大量就業，對全球塑膠公約談判進度高度關注。她呼籲，相關政策不應僅由環境部討論，應納入經濟部等跨部會，並提升至行政院層級統籌；同時建議政策與國際同步即可，避免過度超前以免對產業造成衝擊。

台灣塑膠製品工業同業公會組長王詩琪指出，塑膠公約將為塑膠產業帶來成本、供應鏈與法規等三大衝擊。她呼籲，政府在制定政策時不應「走在太前面」，若要引導產業轉型，就必須提供相應的配套措施與協助。 「全球塑膠公約」談判進入關鍵協商階段，台灣產學界密切關注進展。圖為設置在聯合國廣場前的減塑主題裝置藝術。記者曾原信／攝影

