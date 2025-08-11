快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

明華園重製界牌關傳說 孫翠鳳開心與青春班底共演

中央社／ 台北11日電

明華園戲劇總團重製經典劇作「界牌關傳說」，由無敵小生孫翠鳳領軍，攜手明華園藝術家族新生代演員共同演出；孫翠鳳說她超級開心，「因為全都是青春的肉體與我一起表演」。

飾演羅通的孫翠鳳，記者會一上台就吸引全場目光，她與女兒陳昭婷飾演的屠爐公主2支扇子加上2把劍，帶出款款深情。孫翠鳳表示，現在的演員都不是她當年夥伴，「我很開心全都是青春的肉體」；孫翠鳳說正因做傳承多年，新生代都已獨當一面，「我很放心，也才敢把他們推上國家戲劇院舞台」。

孫翠鳳說，這齣是「東方的羅密歐與茱麗葉」，劇情分成春、夏、秋及冬四大段落，每段有不同事件與人物，「3小時的現場演出，但就跟看電影一樣，段落很美」；孫翠鳳說，這齣戲在講兩國交戰，劇中也有休戰時刻，「希望透過這齣戲能夠帶來和平，有和平才能好好過日子，好好談戀愛」。

「界牌關傳說」改編自傳統戲「羅通掃北」，在傳統歌仔戲與京劇多被視為武戲，但透過國家文藝獎得主陳勝國新編，以羅通與屠爐公主之間橫跨敵國的愛情故事為主軸，描繪因政治與命運而無法圓滿的愛情悲劇，打造出歌仔戲版的「羅密歐與茱麗葉」，演出至今，已成明華園經典代表作之一。

飾演屠爐公主的陳昭婷表示，她認為公主雖然是古代角色，但她有現代女性的勇氣與個性，為了追求愛情不顧一切，「每個人都有選擇權，愛情也是，妳選擇了，就要勇敢面對。」陳昭婷說，這次演出有哥哥、嫂嫂跟朋友與學妹等夥伴陪伴，「比較可怕的是我媽（孫翠鳳）」。

製作人陳昭賢表示，明華園總團做傳承已經很多年，「今年我們把經典帶回來，希望經典不只是經典，更要在當代持續被看見」；陳昭賢說，重製經典「壓力更大」，像劇中最後有一個高潮是「火燒界牌關」的場景，「我爸陳勝福說那場景花多少錢都沒關係，我媽就會說要小心錢包，我每天都經歷這樣的挑戰。」

陳昭賢說，孫翠鳳是第一代「羅通」，將羅通的深情與浪漫發揮得淋漓盡致，「羅通就是大家可以嫁的那種男人」；陳昭賢說，今年這個版本是第四代的羅通，「希望一代傳一代，可以把這個角色的生命延續下去。」

「界牌關傳說」除了國寶級台柱孫翠鳳將與弟子李郁真共同飾演男主角「羅通」之外，明華園藝術家族新世代菁英陳子豪、翁妙嬅、陳昕宇、陳靖瑋、陳子謙、吳米娜、陳彥名等人也將聯袂登台，以青春氣息詮釋這部愛情悲劇。「界牌關傳說」將於9月20日至21日演出，地點在台北國家戲劇院。

愛情 青春 明華園

延伸閱讀

影／明華園《界牌關傳說》32年後重現 孫翠鳳攜手新生代演出

指大支領2千萬「忠誠換生存」不可恥 Cheap揪爭議：邊拿錢邊說堅持

老虎來了！從李安電影闖進國家戲劇院「少年PI的奇幻漂流」奇幻登台

孫翠鳳首演音樂劇前夕爆意外 編導噴淚：做好退票準備

相關新聞

男子闖軌遭撞斃...死傷事故影響整天 下班尖峰台鐵2車次延誤逾50分鐘

台鐵今中午12時發生行人侵入路線遭列車撞擊不治的死傷事故，造成雙向列車延誤，盡管台鐵稱下午2時30分起，竹南苗栗間路線恢...

護理人力缺額增！北市聯醫3面向尋人才 在職人數比去年多219人

審計報告指出，北市聯醫2021年至2023年護病比雖符合標準，但護病比及護理人力缺額皆有增加現象。聯醫表示，透過薪資提升...

塑膠公約進入關鍵協商 台灣產學界籲兼顧產業命脈

聯合國塑膠公約第五次談判續會（INC-5.2）進入第七天議程，環境部今舉行線上會議，邀請前往瑞士第一線觀察的代表團與國內...

楊柳最快12日轉中颱 13日登陸台東機率高

氣象署今天表示，颱風楊柳持續朝台灣移動，最快深夜至明天清晨就會發布海警、明天中午至下午發陸警；楊柳明天上午將增強為中颱，...

7歲以下幼兒公費預防保健擬從7次增至9次 國健署：盼最快明年上路

兒科背景出身的新任國健署署長沈靜芬，今天分享上任後的施政重點，包括「888」的三高防治、成人健檢從40歲下修到30歲的早...

下班注意！17縣市發布豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午4時35分針對發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區為新竹縣山區；大雨警戒區為基隆北海岸、台北市、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。