明華園重製界牌關傳說 孫翠鳳開心與青春班底共演

明華園戲劇總團重製經典劇作「界牌關傳說」，由無敵小生孫翠鳳領軍，攜手明華園藝術家族新生代演員共同演出；孫翠鳳說她超級開心，「因為全都是青春的肉體與我一起表演」。

飾演羅通的孫翠鳳，記者會一上台就吸引全場目光，她與女兒陳昭婷飾演的屠爐公主2支扇子加上2把劍，帶出款款深情。孫翠鳳表示，現在的演員都不是她當年夥伴，「我很開心全都是青春的肉體」；孫翠鳳說正因做傳承多年，新生代都已獨當一面，「我很放心，也才敢把他們推上國家戲劇院舞台」。

孫翠鳳說，這齣是「東方的羅密歐與茱麗葉」，劇情分成春、夏、秋及冬四大段落，每段有不同事件與人物，「3小時的現場演出，但就跟看電影一樣，段落很美」；孫翠鳳說，這齣戲在講兩國交戰，劇中也有休戰時刻，「希望透過這齣戲能夠帶來和平，有和平才能好好過日子，好好談戀愛」。

「界牌關傳說」改編自傳統戲「羅通掃北」，在傳統歌仔戲與京劇多被視為武戲，但透過國家文藝獎得主陳勝國新編，以羅通與屠爐公主之間橫跨敵國的愛情故事為主軸，描繪因政治與命運而無法圓滿的愛情悲劇，打造出歌仔戲版的「羅密歐與茱麗葉」，演出至今，已成明華園經典代表作之一。

飾演屠爐公主的陳昭婷表示，她認為公主雖然是古代角色，但她有現代女性的勇氣與個性，為了追求愛情不顧一切，「每個人都有選擇權，愛情也是，妳選擇了，就要勇敢面對。」陳昭婷說，這次演出有哥哥、嫂嫂跟朋友與學妹等夥伴陪伴，「比較可怕的是我媽（孫翠鳳）」。

製作人陳昭賢表示，明華園總團做傳承已經很多年，「今年我們把經典帶回來，希望經典不只是經典，更要在當代持續被看見」；陳昭賢說，重製經典「壓力更大」，像劇中最後有一個高潮是「火燒界牌關」的場景，「我爸陳勝福說那場景花多少錢都沒關係，我媽就會說要小心錢包，我每天都經歷這樣的挑戰。」

陳昭賢說，孫翠鳳是第一代「羅通」，將羅通的深情與浪漫發揮得淋漓盡致，「羅通就是大家可以嫁的那種男人」；陳昭賢說，今年這個版本是第四代的羅通，「希望一代傳一代，可以把這個角色的生命延續下去。」

「界牌關傳說」除了國寶級台柱孫翠鳳將與弟子李郁真共同飾演男主角「羅通」之外，明華園藝術家族新世代菁英陳子豪、翁妙嬅、陳昕宇、陳靖瑋、陳子謙、吳米娜、陳彥名等人也將聯袂登台，以青春氣息詮釋這部愛情悲劇。「界牌關傳說」將於9月20日至21日演出，地點在台北國家戲劇院。

商品推薦