川普藥品關稅尚未出爐...台灣小型市場倍受考驗 醫：衝擊二大類用藥患者

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北市立聯合醫院中興院區家醫科主治醫師姜冠宇今於臉書示警，未來藥品關稅「確實會影響供應」是長期危機，一開始可能看不出來，若完全不作為，最先、最被衝擊的是「仰賴注射劑／裝置型製劑」與「治療時機緊迫與療效窗很窄（NTI）族群」。本報資料照片
美國總統川普的藥品關稅措施尚未公布，台北市立聯合醫院中興院區家醫科主治醫師姜冠宇今於臉書示警，未來藥品關稅「確實會影響供應」是長期危機，一開始可能看不出來，若完全不作為，最先、最被衝擊的是「仰賴注射劑／裝置型製劑」與「治療時機緊迫與療效窗很窄（NTI）的族群」。

姜冠宇說，一旦美國藥品市場若變貴或更「內向」，跨國藥廠可能優先確保美國供貨、壓縮「小型市場」，台灣的配額便可能受影響。由於美國已把針筒、針頭、醫療手套、口罩等中製醫材的301關稅上調，針筒、針頭最高到100%，將推升相關耗材全球成本與轉單，擠壓注射劑型藥品的交付效率與價格。而腫瘤科靜脈化療與生物製劑等，包含像是G-CSF支持治療藥物，因冷鏈、注射劑，且國際大廠有配額制，小市場容易被延後出貨。

至於，有效劑量和中毒劑量很接近的藥，藥劑多一點可能副作用上升，少一點又沒效，像走在很窄的橋，必須走得穩、量要剛剛好。姜冠宇說明，如部分移植病人免疫抑制劑、抗癲癇、部分抗凝血、甲狀腺低下症用藥及胰島素等，均屬於此類藥品。

如果因為缺藥而不得已得要換藥，姜冠宇指出，如果藥品換了不同廠牌、改了劑型，加上飲食及腎肝功能變化影響，都可能影響藥品血中濃度，小小變化就有差，突然停藥或漏藥，可能短期內惡化或復發。

姜冠宇說，台灣是依賴外來原廠供應藥品的小型市場，萬一被排擠，將有立即風險，部分病人首當其衝。雖然各國都面臨嚴峻挑戰，但必須要準備。日本也發生過學名藥缺貨事件，但是他們已把多數NTI與急救注射藥納入「安定確保醫藥品」優先清單，配合原料在地化補助、價格、採購與流通面保護機制，韌性明顯優於2020年以前。

日本許多常用藥、學名藥與部分原料藥都有國內生產基地，即使原料部分仰賴中國或印度，也會維持國內一定的合成與製劑能力。就是代工力確實是足夠，加上法規集中、協調快，還有穩供獎勵，比較有戰略備藥制度，這是他們在新冠疫情大流行後的強化。

姜冠宇說，台灣為小型市場，應更需要「精準選藥」的政策投資，減少很多臨床上不斷的經驗性用藥、治療，消耗很多藥物，也同時可以做到供應鏈風險篩檢，預先選出等效性與穩定性較佳的2至3 家適合台灣人的供應商，缺一家時臨床轉換成本低，不用臨時找陌生產品，把穩供寫進合約。

姜冠宇說，目前有基因庫資料的國家都在部署，如英國，台灣有健保，是世界上試藥場域完備的回溯資料庫，只是我們不如英國重視疾病篩選，空有健保資料庫也很難為國人選藥，是可惜之處，危機是一回事，但是應對得宜，就會是轉機。

姜冠宇呼籲，關稅帶來缺藥風險，但不是不能處理，精準選藥把風險前置到採購門檻、把穩供寫進契約、把換藥做好監測，台灣小市場也能有大韌性。做得好，還可以供應其他陷入困難的國家或地區，希望未來能看到我們有足夠的動力推動精準選藥，這是一種韌性競爭力。像是電影「造山者」，一群有志者把技術學回來，運用本土的資源鞏固下來，創造出下一個奇蹟。

