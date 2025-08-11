研究周邊磁場刺激治療 可望改善下背痛、肌少症

快訊

中央社／ 台北11日電

為解長者肌少症與腰酸背痛問題，台大北護分院為慢性下背痛者以影像導引注射搭配磁場刺激治療，或以磁刺激讓肌少症患者被動運動，初步顯示可減輕疼痛、改善功能表現。

台大醫院北護分院今天召開研究成果記者會，復健科主治醫師張凱閔說明，神經與肌肉都會產生電流，且與肌肉的運動有關，「周邊磁場刺激」就是透過探頭在遠端產生磁力，引導體內產生電流，以非侵入方式讓肌肉運動。

團隊針對3名慢性下背痛患者進行影像導引注射（50%葡萄糖與1%利多卡因），搭配12次磁場刺激療程。患者主觀評估及功能障礙量表顯示，疼痛與功能表現出現改善。張凱閔指出，這項可行性研究報告於2024年9月刊登於國際期刊「Journal of PainResearch」，不過由於樣本數有限，結果僅提供初步參考。

團隊並藉由超音波，觀察進行周邊磁場刺激時，深層肌群的即時肌肉反應，發現臀部與下背部肌肉出現規律而明顯的收縮動作，表示磁力確實有啟動深層肌肉與神經的可能；研究於2025年3月發表於期刊「Medical Ultrasonography」。不過張凱閔說明，此研究屬於影像觀察性質，無涉治療比較或因果推論。

台大醫院北護分院醫療部主任、復健科醫師韓德生指出，過去要讓肌肉收縮，主動運動是最好的辦法，但對肌少症患者來說，磁刺激可以喚醒肌肉力量、減少疼痛，達成被動運動效果。團隊目前已收案50名病人，發現經過8週磁刺激，大腿肌肉力量和走路速度都有明顯改善。

團隊並於今年3月在期刊「Life（Basel）」發表觀點文章，探討肌筋膜疼痛症候群可能的病理機轉，並回顧目前相關文獻對於磁場刺激激活深層神經、探討調節本體感覺與啟動內生止痛機制，並提出未來可能的治療方式，但相關內容目前尚屬理論推演。

台大醫院北護分院團隊提醒，這項研究仍須由復健專科醫師及物理治療師進行完整評估。且生命徵象不穩定、有癲癇病史、惡性腫瘤、懷孕、子宮內膜異位、體內裝有電子植入物（如心律調節器、去顫器等）、局部金屬植入物等患者不可使用。

團隊 患者 台大醫院

