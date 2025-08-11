快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

楊柳最快12日轉中颱 13日登陸台東機率高

中央社／ 台北11日電
氣象署今天表示，楊柳明天上午將增強為中颱，暴風半徑也有擴大的趨勢，預估13日登陸台東機率高，南台灣嚴防風雨。圖／中央氣象署
氣象署今天表示，楊柳明天上午將增強為中颱，暴風半徑也有擴大的趨勢，預估13日登陸台東機率高，南台灣嚴防風雨。圖／中央氣象署

氣象署今天表示，颱風楊柳持續朝台灣移動，最快深夜至明天清晨就會發布海警、明天中午至下午發陸警；楊柳明天上午將增強為中颱，暴風半徑也有擴大的趨勢，預估13日登陸台東機率高，南台灣嚴防風雨。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，颱風楊柳今天下午位於台北東南東方約1180公里的海面上，持續朝台灣移動，目前強度是輕颱上限，預估最快明天上午會增強為中颱，暴風半徑也有擴大的趨勢。

張竣堯說，若依目前路徑預估，最快今天深夜至明天清晨會發布海上颱風警報，明天中午至下午發布陸警。

張竣堯表示，楊柳是移動快速的颱風，預估13日風雨最劇烈，13日中午前後就會登陸花東一帶，路徑預估以登陸北台東的機率較高，13日上午暴風圈就會涵蓋台灣本島陸地，中南部、東半部嚴防強風豪雨，北部雨勢稍弱，但仍要留意強陣風。

張竣堯指出，預估楊柳13日傍晚左右就會從中南部離開台灣陸地，當天下午至晚間是南部地區風雨最顯著的時候，嘉義以南、東半部有豪雨，花東地區、南部山區有豪雨以上等級降雨。

張竣堯說，雖然楊柳會受到中央山脈破壞結構，但預估仍會維持颱風強度在13日深夜至14日清晨，就有機會登陸福建一帶。

張竣堯提到，14日各地水氣仍多，西半部清晨因颱風外圍水氣影響而有短暫陣雨，白天起轉為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；東半部則是因為偏東風，整天有短暫陣雨。

張竣堯表示，15日至18日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

張竣堯提醒，明天、13日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生；隨著楊柳接近、影響期間沿海有9至10級強陣風，颱風眼牆周圍可能有10至13級的強陣風。

