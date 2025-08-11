16縣市大雨特報 新竹縣山區留意豪雨

交通部中央氣象署發布16縣市大雨特報與新竹縣豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新竹縣山區今天有局部大雨或豪雨，嘉義以北、宜蘭地區及南部山區有局部大雨發生機率。

氣象署提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

