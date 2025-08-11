花東國際包機前7月43架次 估達6千萬元經濟效益
根據觀光署統計，民國113年花東包機獎助較112年成長4倍，今年截至7月底已經有43架次國際包機獲得獎助，預估吸引超過5600人次國際旅客，帶來逾新台幣6000萬元的經濟效益。
為了帶動國際旅客到花東旅遊，交通部觀光署推動花東永續旅遊境外包機計畫（112至114年），入境包機旅客實際搭載數每架次達50人以上者，日本地區來台每架次補助38萬5000元；韓國及東南亞（除菲律賓外）地區來台每架次33萬5000元；港澳、菲律賓、大陸地區28萬5000元；若載客率超過5成每名旅客增加600元補助。
觀光署今天發布新聞稿表示，112年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對全球旅遊市場帶來衝擊未完全緩解，包括國際油價上漲、航空公司機隊重整、主要客源市場旅客出境恢復力道趨緩等，且受到物價、人力成本上漲，整體旅遊成本墊高等因素，致112年花東包機僅有4架次。
觀光署說，113年再受到花蓮0403地震及颱風等衝擊，雖然整體來台旅客人次呈現正成長，但對國際旅客赴花東旅遊意願及信心產生影響。
觀光署說，113年全年共有16架次花東包機獲獎助，且透過振興計畫及獎助加碼，協助香港快運自113年12月12日起執飛香港-花蓮每周4班定期包機迄今，114年截至7月底止，已有來自香港、越南及泰國共計43架次國際包機獲獎助，預估吸引國際旅客超過5600人次，可帶動超過6000萬元經濟效益。
觀光署表示，未來將持續滾動檢討現行包機獎助機制，及深化與航空公司、旅行業者合作，加強海外多管道宣傳及辦理業者、媒體熟悉旅遊等作為，積極進行全球行銷宣傳，推動國際旅客與境外包機來台。
另外，觀光署表示，也會結合地方政府、航空公司、公協會及觀光產業等，加強宣傳包機獎助措施與在地觀光資源，全力推動觀光發展。
