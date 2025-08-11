快訊

7歲以下幼兒公費預防保健擬從7次增至9次 國健署：盼最快明年上路

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署新任署長沈靜芬表示，現行的兒童預防保健，預計將從7次增加為9次，最快明年上路。記者廖靜清／攝影
國健署新任署長沈靜芬表示，現行的兒童預防保健，預計將從7次增加為9次，最快明年上路。記者廖靜清／攝影

兒科背景出身的新任國健署署長沈靜芬，今天分享上任後的施政重點，包括「888」的三高防治、成人健檢從40歲下修到30歲的早期發現、2030年癌症標準化死亡率降低1/3的目標，外界最關心的婦幼領域，她指出，現行的兒童預防保健，預計將從7次增加為9次，最快明年上路。

沈靜芬表示，健康台灣對於婦幼族群有很重要的照護主軸，國健署也一直都有進行兒童的預防保健服務，目前已經研擬從7次增加到9次，希望更加鞏固預防保健，並落實兒童發展篩檢的評估，期以每個家庭都能夠善用國家提供的資源。

現行的兒童預防保健服務補助時程，出生6天內先檢查身體、新生兒先天性代謝異常疾病篩檢（出生滿48小時）、新生兒聽力篩檢。7次免費的預防保健服務，包含出生至2個月、2至4個月、4至10個月、10個月至1歲半、1歲半至2歲、2至3歲、3至未滿7歲，各階段皆有不同的檢查項目。

「現在0到6歲國家幫忙養，國健署的責任就是提供生育、育兒的支持。」沈靜芬說，兒童預防保健擬增至9次，已經爭取新台幣上億元的行政預算，將現行7次增至9次，也就是新增「4至10個月」及「3至7歲」的健檢，只要預算到位，就能正式上路，最快明年可執行。

沈靜芬強調，孩子生得少，政策目標會持續再優化、擴大不孕生殖的補助。對於媽媽懷孕生完小孩之後，也提供了「產後健康照護服務方案」，已於114年5月1日起實施，提供每位產婦2次免費產後健康評估服務。建議分別在產後1個月內（建議於產後1-2周）及產後3個月內（建議於產後6-8周）。

「各項政策都希望讓民眾有感，給予身心理照護。」沈靜芬說，從建構友善生育環境、提升產後婦女正向孕產經驗及增進其身心健康。未來在重大公共衛生目標上，會持續強化早期篩檢、治療與整治，增加各族群的篩檢率，邁向健康生活型態。

健檢 國健署 新生兒

兒科背景出身的新任國健署署長沈靜芬，今天分享上任後的施政重點，包括「888」的三高防治、成人健檢從40歲下修到30歲的早...

