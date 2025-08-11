下班注意！17縣市發布豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午4時35分針對發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區為新竹縣山區；大雨警戒區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（11）日新竹縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義以北、宜蘭地區及南部山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

