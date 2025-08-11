快訊

楊柳颱風最快今深夜發海警 最新暴風侵襲機率出爐「9縣市破8成」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，氣象署最快今深夜至明上午可能發海警、明中午前後發陸警。圖／中央氣象署提供
楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，氣象署最快今深夜至明上午可能發海警、明中午前後發陸警。圖／中央氣象署提供

楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，中央氣象署最快今深夜至明上午可能發海警、明中午前後發陸警、周三影響最劇烈，颱風估從花東登陸，成為今年第2個登陸颱風，而根據氣象署各主要縣市及離島120小時暴風侵襲機率，雲林、嘉義、台東、綠島、金門破9成，而彰化、南投、台南、高雄、屏東、蘭嶼也破8成。

根據氣象署公布的「主要縣市及離島120小時暴風侵襲機率」，基隆市21%、新北市30%、台北市 27%、桃園市34%、新竹縣46％、新竹市48%、苗栗縣64%、台中市83%、彰化縣86%、南投縣89%、雲林縣92%、嘉義縣94%、嘉義市94%、台南市88%、高雄市80%、屏東縣85%、恆春65%、花蓮縣74%、台東縣92%、宜蘭縣36%、綠島93%、蘭嶼81%、澎湖縣91%、金門縣90%、連江縣19%。

預報員張俊堯表示，預估楊柳颱風周三以中度颱風之姿從花東登陸，屆時東半部及東南部降雨最為顯著，通過中央山脈後強度會減弱，颱風逆時針旋轉風場帶來的西風及西南風，也將為中南部帶來較大雨勢，但實際影響程度仍要看颱風本身結構大小及氣流導引等。

預報員官欣平說，受颱風外圍影響，周二晚間起東半部就可感受風雨，各地風雨漸增，而東北部有峽管效應，風力也會增強。

官欣平指出，周三影響最大，隨著楊柳颱風中午朝陸地前進，很快在下午到傍晚脫離台灣陸地，因楊柳結構較小但結實，靠近時對花東造成比較明顯的風雨，離開台灣後造成的環流結構則會對南台灣帶來強風豪雨；周四楊柳進入中國大陸，周五逐漸離開，後續高壓增強，沒有明顯西南氣流或西南風情形。

最新主要縣市及離島120小時暴風侵襲機率出爐，雲林、嘉義、台東、綠島、金門破9成。圖／中央氣象署提供
最新主要縣市及離島120小時暴風侵襲機率出爐，雲林、嘉義、台東、綠島、金門破9成。圖／中央氣象署提供

