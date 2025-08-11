民眾喝粉角奶茶「嚼到蒼蠅」上吐下瀉！CoCo回應了

喝飲料得多注意！近日有民眾爆料，自己於連鎖手搖飲店「CoCo」購買粉角奶茶，但是品飲過程中在粉角內咬到蒼蠅，並且出現上吐下瀉的情況。對此，業者也回覆，表示顧客有身體不適狀況，CoCo願負責賠償醫療費用，後續將積極配合稽查，目前店內衛生安全在標準規範內。

「粉角系列」乃是CoCo近年新推出的咀嚼系飲品，透過極具台灣特色的粉角搭配飲品，創造出豐富的口感，包括有粉角檸檬冬瓜、粉角鮮奶茶、粉角奶茶等不同產品。但是近日有民眾向媒體投訴，指出自己跟太太在父親節當天購買CoCo的粉角奶茶之後，在粉角中嚼到蒼蠅。根據東森新聞報導，消費者王先生指出「半夜的時候開始，就上吐下瀉然後輕微的發燒」。報導中也指出，店家先是補償兩杯一模一樣的飲料，並堅持為供應廠商的問題，要消費者投訴給衛生局跟消保官。後來業者則是退錢並賠償水果禮盒與慰問金1,600元。

對於粉角包覆蒼蠅事件，業者表示，CoCo都可店家向顧客表示關懷並說明已通知公司與廠商追查，消費者則向店家表示會回報給媒體，整起事件目前已通報衛生機關，CoCo都可後續將積極配合稽查，目前店內衛生安全在標準規範內。基於食安的重視，顧客有身體不適狀況，CoCo願負責賠償醫療費用。整起事件後續追蹤中。

