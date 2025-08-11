聽新聞
0:00 / 0:00
民眾喝粉角奶茶「嚼到蒼蠅」上吐下瀉！CoCo回應了
喝飲料得多注意！近日有民眾爆料，自己於連鎖手搖飲店「CoCo」購買粉角奶茶，但是品飲過程中在粉角內咬到蒼蠅，並且出現上吐下瀉的情況。對此，業者也回覆，表示顧客有身體不適狀況，CoCo願負責賠償醫療費用，後續將積極配合稽查，目前店內衛生安全在標準規範內。
「粉角系列」乃是CoCo近年新推出的咀嚼系飲品，透過極具台灣特色的粉角搭配飲品，創造出豐富的口感，包括有粉角檸檬冬瓜、粉角鮮奶茶、粉角奶茶等不同產品。但是近日有民眾向媒體投訴，指出自己跟太太在父親節當天購買CoCo的粉角奶茶之後，在粉角中嚼到蒼蠅。根據東森新聞報導，消費者王先生指出「半夜的時候開始，就上吐下瀉然後輕微的發燒」。報導中也指出，店家先是補償兩杯一模一樣的飲料，並堅持為供應廠商的問題，要消費者投訴給衛生局跟消保官。後來業者則是退錢並賠償水果禮盒與慰問金1,600元。
對於粉角包覆蒼蠅事件，業者表示，CoCo都可店家向顧客表示關懷並說明已通知公司與廠商追查，消費者則向店家表示會回報給媒體，整起事件目前已通報衛生機關，CoCo都可後續將積極配合稽查，目前店內衛生安全在標準規範內。基於食安的重視，顧客有身體不適狀況，CoCo願負責賠償醫療費用。整起事件後續追蹤中。
🌀最新颱風動態
▪️楊柳颱風恐登陸！會有颱風假嗎？氣象粉專分析機率
▪️楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮
▪️周三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言