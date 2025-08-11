領務局颱風應變機制 12日午後發放13日可領護照
颱風楊柳逐漸逼近，領務局12日將啟動颱風應變機制，當天上午8時30分起發放全日可領護照，中午12時30分起發放13日全日可領的護照，並延長領照服務至晚間6時。
中央氣象署表示，颱風楊柳結構結實，預計13日有機會從花東登陸，最快今天深夜就有機會發布海警、明天中午前後發布陸警，13日風雨最大，花東及南部山區防豪雨以上降雨。
領務局下午發布新聞稿指出，外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部以及雲嘉南辦事處將於12日啟動颱風應變機制，12日上午8時30分起發放12日全日可領的護照，12日中午12時30分起發放13日全日可領的護照，當日並延長領照服務至晚間6時。颱風影響期間有出國規畫的民眾，務必注意提前領照。
領務局提醒，如於停止上班期間有急難救助需求，急須臨時辦理護照的民眾，請洽其餘未停止上班的領務局或外交部4個辦事處協助，或致電桃園國際機場辦事處緊急聯絡中心（電話0800-085095）。
