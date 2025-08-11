快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

領務局颱風應變機制 12日午後發放13日可領護照

中央社／ 台北11日電

颱風楊柳逐漸逼近，領務局12日將啟動颱風應變機制，當天上午8時30分起發放全日可領護照，中午12時30分起發放13日全日可領的護照，並延長領照服務至晚間6時。

中央氣象署表示，颱風楊柳結構結實，預計13日有機會從花東登陸，最快今天深夜就有機會發布海警、明天中午前後發布陸警，13日風雨最大，花東及南部山區防豪雨以上降雨。

領務局下午發布新聞稿指出，外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部以及雲嘉南辦事處將於12日啟動颱風應變機制，12日上午8時30分起發放12日全日可領的護照，12日中午12時30分起發放13日全日可領的護照，當日並延長領照服務至晚間6時。颱風影響期間有出國規畫的民眾，務必注意提前領照。

領務局提醒，如於停止上班期間有急難救助需求，急須臨時辦理護照的民眾，請洽其餘未停止上班的領務局或外交部4個辦事處協助，或致電桃園國際機場辦事處緊急聯絡中心（電話0800-085095）。

颱風 護照 外交部

延伸閱讀

影／楊柳颱風接近 福壽山農場明天下午2點預警性休園

颱風逼近何時發海警、陸警 氣象署一張圖告訴你

楊柳颱風進逼 花蓮堰塞湖恐潰堤土石流 縣府：發布陸警會撤離居民

楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮

相關新聞

男子闖軌遭撞斃...死傷事故影響整天 下班尖峰台鐵2車次延誤逾50分鐘

台鐵今中午12時發生行人侵入路線遭列車撞擊不治的死傷事故，造成雙向列車延誤，盡管台鐵稱下午2時30分起，竹南苗栗間路線恢...

護理人力缺額增！北市聯醫3面向尋人才 在職人數比去年多219人

審計報告指出，北市聯醫2021年至2023年護病比雖符合標準，但護病比及護理人力缺額皆有增加現象。聯醫表示，透過薪資提升...

塑膠公約進入關鍵協商 台灣產學界籲兼顧產業命脈

聯合國塑膠公約第五次談判續會（INC-5.2）進入第七天議程，環境部今舉行線上會議，邀請前往瑞士第一線觀察的代表團與國內...

楊柳最快12日轉中颱 13日登陸台東機率高

氣象署今天表示，颱風楊柳持續朝台灣移動，最快深夜至明天清晨就會發布海警、明天中午至下午發陸警；楊柳明天上午將增強為中颱，...

7歲以下幼兒公費預防保健擬從7次增至9次 國健署：盼最快明年上路

兒科背景出身的新任國健署署長沈靜芬，今天分享上任後的施政重點，包括「888」的三高防治、成人健檢從40歲下修到30歲的早...

下班注意！17縣市發布豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午4時35分針對發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區為新竹縣山區；大雨警戒區為基隆北海岸、台北市、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。