長者護腦新招「滑手機」？ 新研究：罹患認知障礙、失智比例較低

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國期刊《自然人類行為》一項統合分析發現，常滑手機、上網的長者，罹患認知障礙或失智的比例較低。此為示意圖。路透
紐約時報報導，部分研究指出，過度使用數位裝置可能損害青少年的大腦發展，甚至引發「數位失智」（digital dementia）。然而，美國期刊《自然人類行為》（Nature Human Behavior）一項統合分析發現，這種負面效應並未出現在高齡族群，反而顯示長期與數位科技互動的長者，罹患認知障礙或失智的比例較低，顛覆「科技有害」的刻板印象。

德州貝勒大學認知神經科學家史戈林（Michael Scullin）與德州大學奧斯汀分校神經心理學家班吉（Jared Benge）共同分析57項針對50歲以上長者的研究，涵蓋超過41.1萬名受試者，這群受試者平均年齡為69歲，是第一批與數位社會交手的人，現在也大概進入認知障礙的好發階段。

這項分析發現，常用電腦、手機或多種數位裝置，還有經常上網的長者，不僅在認知測驗中表現更好，被診斷出認知障礙或失智的比例也更低，勝過那些鮮少或不使用科技的長者。分析中將近九成研究指出，對高齡者而言，科技具備保護認知功能的作用。

這項分析與針對青少年的研究大相逕庭。過去針對兒童與青少年的調查指出，過度接觸螢幕與電子裝置可能引發注意力、心理健康與行為問題。

史戈林指出，高齡族群的大腦雖然可塑性較低，但他們在中年時已具備基礎能力與技能，為適應快速演變的數位社會，不得不持續學習、解決問題、克服挫折，「這些正是已被證實有助於維持認知功能的挑戰」。

除了操作新系統、處理更新與排除故障等技術挑戰外，科技也可能透過促進社交互動、提醒與提示功能，幫助延緩記憶力衰退。例如先前一項智慧手機研究就顯示，裝置提醒能彌補一部分記憶力不足的問題，而各類應用程式也能維持如購物、銀行等日常功能。

儘管如此，專家提醒，科技並非越多越好。杜克大學神經認知疾患計畫主任杜拉斯瓦米（Murali Doraiswamy）指出，若一天狂追劇10小時，可能反而減少社交互動；科技無法取代運動、均衡飲食等其他對大腦有益的活動。此外，網路詐騙與假訊息同樣是銀髮族面臨的風險。

對於上述研究，部分科學家表示懷疑。康乃爾大學醫學院心理學家布特（Walter Boot）就認為，結論似是而非，因為認知很難改變，在過去數十年中，人們大量使用科技產品，已適應了快速變化的科技環境；類似研究無法判定因果關係，也就是人們無法確定，究竟是科技改善了老年人的認知，還是認知能力低下的人躲避科技。

杜拉斯瓦米說，這是雞生蛋或蛋生雞的問題，而我們現在仍然不知道，使用科技「到底是雞還是蛋」。

目前美國與多個歐洲國家的失智症比例正逐年下降，過去多歸因於吸菸率下降、教育水準提高與高血壓治療改善。杜拉斯瓦米認為，長者積極使用科技，或許也是促進腦部健康的因素之一。

第一批與數位社會交手的人現在逐漸步入高齡，也邁入認知障礙好發的階段。此為示意圖。路透
