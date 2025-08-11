快訊

放颱風假再帥一次？蔣萬安回應了 曝楊柳對台北影響

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風最快今深夜發布海警 海巡署將開罰違法進警戒區

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今深夜發布海上颱風警報。圖/中央氣象署
楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今深夜發布海上颱風警報。圖/中央氣象署

楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今深夜發布海上颱風警報海巡署提醒民眾在颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區將舉發裁罰。

海巡署表示，為防範民眾於颱風期間觀浪、遊憩釀生事故，加強岸際防颱宣導勸離，將於地方政府公告警戒區發布後，對違法進入警戒區者，依災害防救法逕行開立舉發單。

海巡署指出，前次丹娜絲颱風影響台灣期間，開出9案9人舉發單，函送地方政府裁罰5萬至25萬元罰鍰，民眾莫以身試法。

海巡署呼籲，多利用海委會國家海洋研究院「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP系統，即時掌握海象、風速、波浪、海流等全台主要海域資訊數據，避開高風險時段與區域，確保生命安全；從事海域活動時，如遇緊急狀況，立即撥打118海巡報案專線，海巡署將即刻調派人裝與艦艇馳援，守護民眾生命安全。

楊柳颱風接近台灣，海巡署提醒民眾在颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區將舉發裁罰。圖／海巡署提供
楊柳颱風接近台灣，海巡署提醒民眾在颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區將舉發裁罰。圖／海巡署提供
楊柳颱風接近台灣，海巡署提醒民眾在颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區將舉發裁罰。圖／海巡署提供
楊柳颱風接近台灣，海巡署提醒民眾在颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區將舉發裁罰。圖／海巡署提供
楊柳颱風接近台灣，海巡署提醒民眾在颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區將舉發裁罰。圖／海巡署提供
楊柳颱風接近台灣，海巡署提醒民眾在颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區將舉發裁罰。圖／海巡署提供

風險 侵台 警報 海象 海巡署 氣象署 楊柳颱風

延伸閱讀

影／楊柳颱風接近 福壽山農場明天下午2點預警性休園

颱風逼近何時發海警、陸警 氣象署一張圖告訴你

楊柳颱風進逼 花蓮堰塞湖恐潰堤土石流 縣府：發布陸警會撤離居民

楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮

相關新聞

楊柳颱風最快今深夜發布海警 海巡署將開罰違法進警戒區

楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今深夜發布海上颱風警報，海巡署提醒民眾在颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法...

長者護腦新招「滑手機」？ 新研究：罹患認知障礙、失智比例較低

紐約時報報導，部分研究指出，過度使用數位裝置可能損害青少年的大腦發展，甚至引發「數位失智」（digital dement...

日本九州中部劇烈降雨 氣象粉專：熊本24小時雨量逾400毫米刷新紀錄

日本九州北部、中部及山口縣等地10日起出現猛烈降雨；包括福岡、山口、大分、熊本、長崎等縣發生短時間強降雨的「線狀降雨帶」...

和協電廠土汙爭議 環境部：環評結論不會撤回

環境部今年2月召開環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），當初環團質疑台電隱匿協和廠區有土壤、地下水汙染超標情形，呼...

又水腫！醫師曝拍形象美照前「三祕技」：立體才是上鏡關鍵

所有人都不希望重要時刻拍下的照片臉又大又腫，醫師陳潔雯分享3個妙招，讓你拍照前有效避免水腫，指出決定人在鏡頭裡看起來「立體或泡泡臉」的關鍵，不是妝容，而是身體的水分與肌肉狀態。

北捷1措施悄上線！「多年毛病」終於改了 通勤族拍手變傻眼：搞錯重點

台北捷運的列車跑馬燈，經常被搭乘民眾批評內容過長、宣導文字過多，讓原本用來提醒即將到站名稱的作用大打折扣，甚至有乘客形容「彷彿要看一分鐘廣告才能知道站名」。許多民眾反映，跑馬燈不但有中文宣導文字，還要跳換多次英文，加上快要關門時才會結束，使用上造成困擾。近期北捷針對此問題做出改善，卻仍被批搞錯重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。