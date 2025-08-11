聽新聞
楊柳颱風最快今深夜發布海警 海巡署將開罰違法進警戒區
楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今深夜發布海上颱風警報，海巡署提醒民眾在颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法進入颱風警戒區將舉發裁罰。
海巡署表示，為防範民眾於颱風期間觀浪、遊憩釀生事故，加強岸際防颱宣導勸離，將於地方政府公告警戒區發布後，對違法進入警戒區者，依災害防救法逕行開立舉發單。
海巡署指出，前次丹娜絲颱風影響台灣期間，開出9案9人舉發單，函送地方政府裁罰5萬至25萬元罰鍰，民眾莫以身試法。
海巡署呼籲，多利用海委會國家海洋研究院「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP系統，即時掌握海象、風速、波浪、海流等全台主要海域資訊數據，避開高風險時段與區域，確保生命安全；從事海域活動時，如遇緊急狀況，立即撥打118海巡報案專線，海巡署將即刻調派人裝與艦艇馳援，守護民眾生命安全。
