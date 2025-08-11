楊柳颱風最快今深夜發布海警 海巡署將開罰違法進警戒區

台北捷運的列車跑馬燈，經常被搭乘民眾批評內容過長、宣導文字過多，讓原本用來提醒即將到站名稱的作用大打折扣，甚至有乘客形容「彷彿要看一分鐘廣告才能知道站名」。許多民眾反映，跑馬燈不但有中文宣導文字，還要跳換多次英文，加上快要關門時才會結束，使用上造成困擾。近期北捷針對此問題做出改善，卻仍被批搞錯重點。

2025-08-11 15:11