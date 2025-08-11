和協電廠土汙爭議 環境部：環評結論不會撤回

快訊

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
協和電廠爆出土壤汙染爭議，環境部環境保護司長徐淑芷表示，土汙整治和環評是平行審查，環評結果不會因為後續發現土汙而撤回。圖／聯合報系資料照片
協和電廠爆出土壤汙染爭議，環境部環境保護司長徐淑芷表示，土汙整治和環評是平行審查，環評結果不會因為後續發現土汙而撤回。圖／聯合報系資料照片

環境部今年2月召開環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），當初環團質疑台電隱匿協和廠區有土壤、地下水汙染超標情形，呼籲本案退回專案小組，但環評大會仍如期召開並予以通過。今環團再爆，台電自主調查報告結果顯示新增11處點位汙染超標。環境部表示，土汙整治和環評是平行審查，環評結果不會因為後續發現土汙而撤回。

今年2月26日環境部排審四接審查案，然而有吹哨者爆料台電隱匿總石油碳氫化合物（ＴＰＨ）及多氯聯苯（PCBs）等土壤汙染超標事實，要求環境部取消審查，不過本案經過數小時的審查，與會的17名環評委員認為，所得資訊已足夠且經過充分討論，全體一致共識下決議本案通過。

守護外木山行動小組質疑，台電隱匿土壤汙染超標，環說書資料缺失等，2月27日為此向台北地檢署遞狀，控告台電公司環保處長吳政宏及兩名顧問公司人員涉嫌違反環評法、登載不實等罪。

今年7月16日，環保團體再開記者會，質疑審議過程爭議多，且未解決土壤汙染、國防疑慮、環境破壞等問題，因此向行政院提出撤銷協和四接環評訴願，盼撤銷環評決定。據了解，目前仍未有進一步發展。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，土汙整治與環評是平行審查，環評並未規定場址有土汙就不能審查，土汙法是規定在實質利用土地時，公告為整治場址的土汙必須整治完成，待地方政府解列後才能實質應用，這是土汙法的精神，本次基隆市政府若公告廠區整治場址，就得依照相關法規管理，但環評結論並不會因為上述原因而撤回。

環評 台電 環境部

