日本九州中部劇烈降雨 氣象粉專：熊本24小時雨量逾400毫米刷新紀錄

日本九州北部、中部及山口縣等地10日起出現猛烈降雨；包括福岡、山口、大分、熊本、長崎等縣發生短時間強降雨的「線狀降雨帶」(線狀對流），各地道路積水、河川水位上升及土石流，數人失蹤，新幹線也停駛。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，日本九州中部，劇烈降雨，熊本24小時雨量達439毫米，刷新當地歷史紀錄。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，日本多地強降雨，受滯留鋒面影響，周二之前日本全境天氣非常不穩定，許多地方容易下大雨，尤其九州、四國、山陰、山陽、北陸等地，高機率出現持續性強降雨，提醒這幾日赴日差旅的民眾注意。

24小時雨量達439毫米會造成什麼影響，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，雨量的「毫米」指的是「每平方公尺累積了幾公升的水」，可以想成「雨水積起來的高度」。有時數字聽起來不大，但只要分布面積大，就會累積出驚人的水量。

中央氣象署將 「24小時累積雨量」 200毫米的雨訂為「豪雨」、達350毫米 的雨訂為「大豪雨」，至於達500毫米 的雨訂為「超大豪雨」。「豪雨」對部分地區開始造成積淹水，「大豪雨」、「超大豪雨」更是有致災的風險，呼籲一定要提高警覺、盡快防備。

7月28日起到上周西南氣流為中南部帶來驚人雨勢，南部山區8天雨量逾2000毫米，造成不少災情。「報天氣 - 中央氣象署」指出，台灣的年雨量大概在2500 毫米左右，台灣中南部山區的年平均雨量約2500-3000毫米左右，8天雨量就超過2000毫米，真的是很可觀的累積雨量。

