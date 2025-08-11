農曆七月即將來臨豬價高居不下 彰化肉品市場產品售價要漲了

今年毛豬供應量減少，再過12天就是農曆七月初一，豬肉需求量將隨民間祭祀活動而增加，宜蘭縣肉品市場要再公休4天，彰化縣肉品市場迄今未收到中央通知，仍維持周休一日，但豬價高居不下，確定調整4年凍漲的豬肉商品價格，漲幅未定。

今年春季低溫日數較多，養豬場爆發藍耳病及仔豬流行性下痢，及夏季天熱成豬胃口不好長得慢，三重因素使豬源減少，5月起成豬供應量遞減，6月底開始出豬量明顯減少，彰化縣肉品市場毛豬交易行情均價突破百元大關，迄今沒回跌百元以下的跡象。

吳姓家庭主婦說，市場豬肉攤販稱豬少，豬價不便宜，肉品市場時不時增加公休來調整毛豬供應，宜蘭縣的公布休市4天，彰化縣沒公布，她擔心農曆七月前忽然休市，無法預買豬肉備用。

彰化縣肉品市場表示，肉品市場都依據中央通知休市，不會自行休市，因此上（7）月30日依上級通知休市一天，到目前為止彰化縣沒收到中央進一步通知，也不知道農曆七月前會不會再增加公休日數。

彰化縣肉品市場又表示，豬價維持百元以上的交易均價，連帶墊高肉鬆、爌肉料理包等成本，肉鬆售價4年抗漲，將從每罐300公克（半台斤）250元反映成本，目前還在精算價格，近日將公告商品新價。

根據畜產交易資料顯示，今年5月中旬全台肉品市場漸有每公斤拍賣均價站上百元，彰化縣肉品市場6月28日拍賣總頭數1302頭，每公斤均價首度飆破百元來到102.64元，從此站上百元大關，最近10天拍賣總頭數最多1576頭，每公斤拍賣均價107.45元至112.18元。

商品推薦