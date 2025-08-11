農曆七月即將來臨豬價高居不下 彰化肉品市場產品售價要漲了

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣肉品市場毛豬拍賣行情維持每公斤拍賣均價百元以上的高檔行情，豬肉鬆等商品將反映成本調整售價。記者簡慧珍／攝影
彰化縣肉品市場毛豬拍賣行情維持每公斤拍賣均價百元以上的高檔行情，豬肉鬆等商品將反映成本調整售價。記者簡慧珍／攝影

今年毛豬供應量減少，再過12天就是農曆七月初一，豬肉需求量將隨民間祭祀活動而增加，宜蘭縣肉品市場要再公休4天，彰化縣肉品市場迄今未收到中央通知，仍維持周休一日，但豬價高居不下，確定調整4年凍漲的豬肉商品價格，漲幅未定。

今年春季低溫日數較多，養豬場爆發藍耳病及仔豬流行性下痢，及夏季天熱成豬胃口不好長得慢，三重因素使豬源減少，5月起成豬供應量遞減，6月底開始出豬量明顯減少，彰化縣肉品市場毛豬交易行情均價突破百元大關，迄今沒回跌百元以下的跡象。

吳姓家庭主婦說，市場豬肉攤販稱豬少，豬價不便宜，肉品市場時不時增加公休來調整毛豬供應，宜蘭縣的公布休市4天，彰化縣沒公布，她擔心農曆七月前忽然休市，無法預買豬肉備用。

彰化縣肉品市場表示，肉品市場都依據中央通知休市，不會自行休市，因此上（7）月30日依上級通知休市一天，到目前為止彰化縣沒收到中央進一步通知，也不知道農曆七月前會不會再增加公休日數。

彰化縣肉品市場又表示，豬價維持百元以上的交易均價，連帶墊高肉鬆、爌肉料理包等成本，肉鬆售價4年抗漲，將從每罐300公克（半台斤）250元反映成本，目前還在精算價格，近日將公告商品新價。

根據畜產交易資料顯示，今年5月中旬全台肉品市場漸有每公斤拍賣均價站上百元，彰化縣肉品市場6月28日拍賣總頭數1302頭，每公斤均價首度飆破百元來到102.64元，從此站上百元大關，最近10天拍賣總頭數最多1576頭，每公斤拍賣均價107.45元至112.18元。

豬肉

