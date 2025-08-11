快訊

又水腫！醫師曝拍形象美照前「三祕技」：立體才是上鏡關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師曝光3方法，預防拍照時顯現臉部水腫。 示意圖／ingimage

所有人都不希望重要時刻拍下的照片臉又大又腫，醫師陳潔雯分享3個妙招，讓你拍照前有效避免水腫，指出決定人在鏡頭裡看起來「立體或泡泡臉」的關鍵，不是妝容，而是身體的水分與肌肉狀態。

以下是陳潔雯在臉書粉專「療生活．陳潔雯醫師」拍形象照當天的「狀態管理SOP」，提醒大家無論是要拍證件、婚紗、形象照，都值得參考：

一、拍照前3至4小時：飲食這樣吃

陳潔雯建議，這時早餐吃得剛剛好為佳。選擇高蛋白搭配少量碳水，避免高鹽、高醣、高油食物，如果想喝咖啡沒問題，不過建議無糖且避免攝取過量奶精。

「水要喝，但不要臨時灌水」，保持每小時100至200ml的小口補水頻率，避免在拍照前30分鐘狂灌水，以免臉浮或肚子脹。

二、簡單暖身動作：讓臉部與身體都「活起來」

陳潔雯指出，在拍照前30分鐘，可以做以下幾個動作幫助循環，包含「頭部輕柔伸展、臉部鬆筋、徒手撐牆伏地挺身10下、表情操練習。

誇張地微笑、睜眼、皺鼻、拉嘴角幾次，讓臉部表情肌活絡、上鏡更自然。

三、表情管理小提醒

陳潔雯表示，很多人在拍照時表情「凍住」才導致臉部顯僵硬、嘴角無神、雙下巴明顯，這時可以試試，拍照時下巴輕收、頭微前傾，建議「想像你正在微笑看一個你欣賞的人」，因為這種自然的溫柔眼神、嘴角的放鬆，才是最適合鏡頭的氣場。

文末，她補上身為醫師的觀點，直言「比起靠妝感堆疊，身體狀態的穩定才是『立體上鏡感』的關鍵」。想要穩定改善臉水腫、雙下巴問題，可以從飲食控鈉、定期體雕、睡眠管理著手，如果想要急救上鏡，可以透過適度補水、動一動、表情暖機來幫助線條明顯，最重要的是自信與氣場！

所有人都不希望重要時刻拍下的照片臉又大又腫，醫師陳潔雯分享3個妙招，讓你拍照前有效避免水腫，指出決定人在鏡頭裡看起來「立體或泡泡臉」的關鍵，不是妝容，而是身體的水分與肌肉狀態。

