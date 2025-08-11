快訊

放颱風假再帥一次？蔣萬安回應了 曝楊柳對台北影響

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

3歲童體重16公斤 醫：含糖飲當水喝恐傷專注力

中央社／ 台北11日電

台灣每4學童就有1個小胖子，柚子醫師陳木榮分享曾在診間遇過重達16公斤的3歲胖娃，嚇壞醫療團隊，想洗掉小胖子國的稱號，營養與運動是關鍵，尤其含糖飲易肥，還侵蝕專注力。

依據教育部發布民國112學年度學生健康檢查資料顯示，全台灣國小學童過重及肥胖盛行率為23.8%，國中學童盛行率為28.6%，顯示全台平均每4名學童，就有1個人過重或肥胖的問題，現在孩子肥胖比例越來越高，兒科診所醫師非常有感。

被稱為「柚子醫師」的開業兒科診所醫師陳木榮今天在兒童健康體位記者會分享，現在很多家長帶著生病的孩子來診間，幫孩子量體重時，醫護人員常會驚訝地發現許多孩子過重，曾遇過3歲的孩子體重竟高達16公斤，讓人不禁疑問，到底該依年齡還是體重來給藥。

陳木榮說，許多家長會抱怨孩子不吃正餐，只吃零食和喝含糖飲料，這些零食與飲料熱量可能相當於1個便當的熱量，提供的只是空熱量，缺乏孩子成長所需的蛋白質與維生素，甚至還會抑制生長激素。含糖飲料還會讓孩子難以集中注意力，應避免讓孩子攝取。

陳木榮提到，遇過不少家長反映孩子挑食、教不聽，但深入了解後才會發現，孩子的爸爸就是挑食鬼，在家根本就不愛吃蔬菜、水果，孩子自然跟著模仿。身教勝於言教，良好的飲食習慣應從家長做起。

陳木榮提醒，運動與飲食習慣也一樣，並非孩子能獨立完成的事情。如果家庭中缺乏運動風氣，家長整天看電視、滑手機，孩子怎麼可能主動動起來，父母應以身作則，帶著孩子一起運動。

陳木榮呼籲，家長千萬別以為孩子讀書辛苦，就合理化沒時間運動。其實，有運動習慣的孩子考試表現往往比不運動的孩子更優秀。運動不僅能帶來快樂，還能刺激生長板，有助讓孩子「高人一等」。跑步、騎腳踏車、游泳等，都是適合孩子的良好運動方式。

衛生福利部國民健康署長沈靜芬說，總統府健康台灣推動委員會專家建議要改善兒童肥胖的問題，肥胖不是孩童的個人問題，孩子受到家庭教育影響很深，家庭飲食與運動習慣與孩童體位息息相關，從備餐、運動習慣開始，家長應以身作則，陪著孩子維持健康體位。

運動 肥胖 飲食習慣

延伸閱讀

台灣學童1/4肥胖 睡不好、3C藏危機 醫：小時候胖 長大後5到7成繼續胖

影／響應賴總統「健康台灣」願景 國健署新署長呼籲全民FIT動起來

罐裝無糖飲免稅拚全民減糖 專家籲手搖飲比照

台大兒醫主治醫師8月起「值夜班」 院長：指導年輕醫師維護醫療品質

相關新聞

楊柳颱風最快今深夜發布海警 海巡署將開罰違法進警戒區

楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今深夜發布海上颱風警報，海巡署提醒民眾在颱風期間避免觀浪及從事水域活動，違法...

長者護腦新招「滑手機」？ 新研究：罹患認知障礙、失智比例較低

紐約時報報導，部分研究指出，過度使用數位裝置可能損害青少年的大腦發展，甚至引發「數位失智」（digital dement...

日本九州中部劇烈降雨 氣象粉專：熊本24小時雨量逾400毫米刷新紀錄

日本九州北部、中部及山口縣等地10日起出現猛烈降雨；包括福岡、山口、大分、熊本、長崎等縣發生短時間強降雨的「線狀降雨帶」...

和協電廠土汙爭議 環境部：環評結論不會撤回

環境部今年2月召開環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），當初環團質疑台電隱匿協和廠區有土壤、地下水汙染超標情形，呼...

又水腫！醫師曝拍形象美照前「三祕技」：立體才是上鏡關鍵

所有人都不希望重要時刻拍下的照片臉又大又腫，醫師陳潔雯分享3個妙招，讓你拍照前有效避免水腫，指出決定人在鏡頭裡看起來「立體或泡泡臉」的關鍵，不是妝容，而是身體的水分與肌肉狀態。

北捷1措施悄上線！「多年毛病」終於改了 通勤族拍手變傻眼：搞錯重點

台北捷運的列車跑馬燈，經常被搭乘民眾批評內容過長、宣導文字過多，讓原本用來提醒即將到站名稱的作用大打折扣，甚至有乘客形容「彷彿要看一分鐘廣告才能知道站名」。許多民眾反映，跑馬燈不但有中文宣導文字，還要跳換多次英文，加上快要關門時才會結束，使用上造成困擾。近期北捷針對此問題做出改善，卻仍被批搞錯重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。