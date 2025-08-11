3歲童體重16公斤 醫：含糖飲當水喝恐傷專注力

台灣每4學童就有1個小胖子，柚子醫師陳木榮分享曾在診間遇過重達16公斤的3歲胖娃，嚇壞醫療團隊，想洗掉小胖子國的稱號，營養與運動是關鍵，尤其含糖飲易肥，還侵蝕專注力。

依據教育部發布民國112學年度學生健康檢查資料顯示，全台灣國小學童過重及肥胖盛行率為23.8%，國中學童盛行率為28.6%，顯示全台平均每4名學童，就有1個人過重或肥胖的問題，現在孩子肥胖比例越來越高，兒科診所醫師非常有感。

被稱為「柚子醫師」的開業兒科診所醫師陳木榮今天在兒童健康體位記者會分享，現在很多家長帶著生病的孩子來診間，幫孩子量體重時，醫護人員常會驚訝地發現許多孩子過重，曾遇過3歲的孩子體重竟高達16公斤，讓人不禁疑問，到底該依年齡還是體重來給藥。

陳木榮說，許多家長會抱怨孩子不吃正餐，只吃零食和喝含糖飲料，這些零食與飲料熱量可能相當於1個便當的熱量，提供的只是空熱量，缺乏孩子成長所需的蛋白質與維生素，甚至還會抑制生長激素。含糖飲料還會讓孩子難以集中注意力，應避免讓孩子攝取。

陳木榮提到，遇過不少家長反映孩子挑食、教不聽，但深入了解後才會發現，孩子的爸爸就是挑食鬼，在家根本就不愛吃蔬菜、水果，孩子自然跟著模仿。身教勝於言教，良好的飲食習慣應從家長做起。

陳木榮提醒，運動與飲食習慣也一樣，並非孩子能獨立完成的事情。如果家庭中缺乏運動風氣，家長整天看電視、滑手機，孩子怎麼可能主動動起來，父母應以身作則，帶著孩子一起運動。

陳木榮呼籲，家長千萬別以為孩子讀書辛苦，就合理化沒時間運動。其實，有運動習慣的孩子考試表現往往比不運動的孩子更優秀。運動不僅能帶來快樂，還能刺激生長板，有助讓孩子「高人一等」。跑步、騎腳踏車、游泳等，都是適合孩子的良好運動方式。

衛生福利部國民健康署長沈靜芬說，總統府健康台灣推動委員會專家建議要改善兒童肥胖的問題，肥胖不是孩童的個人問題，孩子受到家庭教育影響很深，家庭飲食與運動習慣與孩童體位息息相關，從備餐、運動習慣開始，家長應以身作則，陪著孩子維持健康體位。

商品推薦