新任國健署長首露面 回應新興菸品爭議：加味菸、加熱菸不會脫鉤

新任國健署署長沈靜芬上任10天後，今天首度公開露面，推廣兒童健康體位議題。各界關心的菸害，7月29日公布最新審查結果，有2家加熱菸業者共14品項申請案有條件通過。為此，拒菸團體在8月1日新署長上任首日，就到署前抗議，痛批政府放任「加味加熱菸」危害下一代健康。

「加熱菸爭議不是今天才開始處理。」沈靜芬表示，國健署一直致力菸害問題，關於違法產品取締，自112年3月22日至114年6月30日止，中央與地方政府共同加強稽查電子煙及加熱菸，實體稽查及網路稽查電子煙共開立處分書計7,044件（電子煙2,369件、加熱菸4,675件），共計裁罰新台幣約5.8億元。

沈靜芬指出，網路平台的部分，在持續努力之下，已經有大幅度的改善，但是販賣業者行銷手法改變，改往自架網域，或是到社群媒體販賣，防不勝防。非法菸品查緝取締會再跟相關部會討論因應措施，希望避免青少年、未成年等敏感族群接觸到菸品，「菸品議題我們一定會盡力！」

而加熱菸有條件通過，沈靜芬強調，公部門所訂定的政策都是根據法治、法律的基礎，召開委員會進行審議，有條件的通過指定菸品。「一切都是按照法律跟行政程序，不會因為署長換人，就會有所不同。」至於加熱菸何時可上市？需待業者取得有條件核准後，修改產品包裝標示，並符合規定、繳交資料備查後才能申請許可證，目前無既定或預期上市時程。

針對全面禁止「加味加熱菸」的呼籲，沈靜芬說，去年8月已經公告菸品禁止添加物草案，各界有很多意見回饋，署內也持續收集國際間相關文獻跟資料，並召開數次專家會議，後續會按照程序走完行政流程才會正式公告，但不會跟加熱菸脫鉤。如經公告不可添加品項，就適用於所有菸品，包含加熱菸在內。

另外，有些縣市採取比中央更嚴格的菸害防制規定，例如校園周邊禁售，沈靜芬表示，「樂見其成」並會持續觀察成效，會再考慮法源的依據，還有管理辦法是否適用於全國，會再持續追蹤、觀察，然後進一步研議。

商品推薦