癌症治療新契機！工研院首創抗TIGIT新藥 實驗三周75%腫瘤全消失

癌症已連續43年位居國人十大死因首位，免疫治療為重中之重。工研院今宣布，攜手國內生技龍頭藥華醫藥公司，針對國內首創「抗TIGIT免疫檢查點抗體新藥 ITRI-501」展開合作，加速新藥商品化進程。工研院表示，ITRI-501臨床前試驗展現對肝癌、肺癌、結腸癌等實體腫瘤及高表現TIGIT靶點的血癌，具顯著治療潛力，療效優於國際同類藥物。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，工研院在經濟部科技專案支持下，持續深耕癌症治療領域，近年在癌症新藥與免疫細胞療法等方面獲多項成果。今針對實體腫瘤免疫抑制機制成功開發出國內首創、鎖定TIGIT靶點的「抗TIGIT免疫檢查點抗體新藥」。

莊曜宇說，新藥具備辨識TIGIT免疫檢查點、啟動自然殺手細胞（NK細胞）抗體毒殺作用等多重機制，僅需低劑量單一用藥，即能達到聯合用藥與活化T細胞的雙重抗腫瘤效果，有效抑制腫瘤生長、改善治療成果。並於年初專屬授權藥華醫藥。雙方攜手合作，盼憑藉其在製造與產業轉譯的深厚實力，加速新藥的臨床推進，為癌症治療帶來全新契機。

工研院生醫所技術長周民元說，T細胞與NK細胞是人體免疫系統對抗癌細胞的重要防線，但腫瘤常會透過一種名為「TIGIT」的抑制蛋白，讓免疫細胞「失靈」，無法辨識或攻擊癌細胞，導致癌症持續擴散。工研院研發抗TIGIT抗體新藥「ITRI-501」，能有效阻斷TIGIT干擾，重新啟動T細胞與NK細胞抗癌能力。

周民元說，在動物實驗使用ITRI-501連續三周後，75%的腫瘤完全消失，且後續觀察未出現復發，顯示具備良好的長效性與抗腫瘤效果。研究也發現，ITRI-501無論單獨使用或與其他免疫藥物合併使用皆能顯著提升免疫細胞活性，整體療效更勝國際同類藥物。該藥物不僅具創新性與競爭力，也為癌症治療帶來全新突破。

經濟部產業技術司表示，根據美國調研機構Grand View Research報告，相較於其他癌症治療方法，免疫療法在臨床上的採用率較高，且新型免疫療法的上市核准案越來越多，也進一步推動市場成長。預計到2030年，全球癌症免疫治療市場規模將達到4431.7億美元，折合新台幣逾13兆元，2025至2030年期間的複合年成長率高達11.9%。

藥華醫藥科學長林俐伶說，本次與工研院合作，取得「抗TIGIT免疫檢查點抗體新藥」的全球專屬授權。此新藥具備治療多種癌症的潛力，有機會與藥華藥現有產品相輔相成，成為藥華藥在免疫治療領域的重要項目。TIGIT抗體作為新一代免疫檢查點抑制劑，能透過多種機制增強抗腫瘤免疫力，工研院的抗TIGIT抗體臨床前數據已顯示其卓越競爭力，為新一代癌症免疫療法帶來希望。

面對新時代的機會與挑戰，工研院擬定《2035技術策略與藍圖》作為研發方向，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並發展「智慧化致能技術」以促成應用領域。在「健康樂活」領域，以市場需求為導向、發展解決方案；如鎖定社會與市場需求，將創新生醫技術移轉予產業，推動商品化，帶動台灣醫療科技產業轉型升級，以謀求人類社會福祉，引領產業社會邁向美好未來。

