影／楊柳颱風接近 福壽山農場明天下午2點預警性休園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
颱風接近，福壽山農場今天表示，明天下午2點預警性休園。圖／福壽山農場提供
颱風接近，福壽山農場今天表示，明天下午2點預警性休園。圖／福壽山農場提供

福壽山農場依據中央氣象局楊柳颱風預測路徑，預計於明天下午2點進行預警性休園，鑑於之前颱風造成的大雨，農場也進行防窗加固、排水溝清理、及果樹整枝加固等防颱措施，提醒遊客颱風期間避免前往水域、山區活動。

福壽山農場表示，目前因應休園，櫃台人員今天打電話通知遊客，8月12、13兩日預訂住宿遊客先行勸退，確保安全。

