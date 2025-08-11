聽新聞
颱風逼近何時發海警、陸警 氣象署一張圖告訴你
楊柳颱風直撲台灣，中央氣象署預報員官欣平上午指出，楊柳颱風持續朝台灣前進，目前路徑收斂穩定，往西走朝台灣東海岸而來。接近台灣恐增為中颱，預估周三中午前後從花蓮台東附近登陸，但周三傍晚脫離台灣陸地。氣象署今天深夜到明天上午可能發海警，明天中午前後發陸警。周三影響最大，各地都會下雨，東半部及南台灣、南部山區恐有局部豪雨以上等級陣雨，並伴隨強風。
中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，每到颱風季，何時發布海警及陸警，是預報員最常被問的問題之一。颱風警報包括海上颱風警報(簡稱海警﹚及海上陸上颱風警報(簡稱陸警 )，當預測24小時內颱風七級風暴風圈可能侵襲台灣本島/澎金馬100公里以內海域會發布海警，海上警報每隔3小時更新最新資料，預留24小時讓漁船、郵輪等海上作業船隻，盡速回港避風、加粗纜繩進行固牢。
至於陸警發布，「報天氣 - 中央氣象署」指出，當預測18小時內颱風七級風暴風圈將侵襲台灣本島、澎金馬陸地時就會發布陸警，氣象署每隔3小時更新最新資料，每1小時提供颱風最新位置，預留18小時讓民眾移除/加固戶外易墜物、疏通溝渠、進行防颱準備。
