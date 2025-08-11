北捷1措施悄上線！「多年毛病」終於改了 通勤族拍手變傻眼：搞錯重點
台北捷運的列車跑馬燈，經常被搭乘民眾批評內容過長、宣導文字過多，讓原本用來提醒即將到站名稱的作用大打折扣，甚至有乘客形容「彷彿要看一分鐘廣告才能知道站名」。許多民眾反映，跑馬燈不但有中文宣導文字，還要跳換多次英文，加上快要關門時才會結束，使用上造成困擾。近期北捷針對此問題做出改善，卻仍被批搞錯重點。
一名網友在「Threads」上提出意見，認為北捷把跑馬燈的調整重點放錯方向，如照片上顯示「古亭（轉乘綠線）」。乘客真正困擾的是宣導廣播遮蔽了站名資訊，而非站名顯示過於簡化。現在，北捷把轉乘資訊用「站名／顏色線名」取代完整路線名的做法，更容易讓旅客產生混淆，尤其官方路線圖上也未出現「綠線」的名稱，對外國旅客及色弱或色盲者來說辨識更具難度。
不少網友也回應表示，「一下綠線，一下松山新店線，真的是在跟外國旅客玩遊戲欸」、「換成新版螢幕就不會有問題了」、「尤其是橘線好多人會說黃線」、「這種官方詞彙，真的要統一專有名詞比較好，不熟悉的人才不會霧煞煞」，但也有人認為「很清楚啊」。
根據「中時新聞網」報導，北捷針對民眾反映，已經開始減少站間宣導文字，並試辦跑馬燈精簡顯示，即將到站時只顯示站名、轉乘路線及必要資訊，方便旅客快速掌握列車位置。北捷表示，調整後跑馬燈會持續顯示前後站名、終點站，轉乘站則改為顯示站名與轉乘路線，刪除冗長文字，提升辨識度。
以大橋頭站至民權西路站為例，列車行駛中跑馬燈持續輪播站名與終點訊息，抵達轉乘站民權西路時則會顯示「民權西路（轉乘紅線）」，英文標示也同步優化，採用站名、英文代碼及轉乘路線，方便國際旅客辨識。此項試辦措施目前已於中和新蘆線部分列車上推行，後續視情況擴展到其他路線。
