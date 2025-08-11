台中第3家好市多落腳何處 民代力促在港區最快9月公布

台中市第3宣好士多落腳何處地方關注，台中市無黨籍議員陳廷秀今天表示，他上周邀集中市府經發局、台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等，三方代表在中市府內開會討論，進行好市多台中第3家店插旗在台中港區的可行性簡報及交流，最快9月Costco總部會報後，好市多公司將有「好消息」正式宣布！

陳廷秀表示，好市多Costco在台灣尤其在台中超受歡迎，除了南屯店曾榮登全球Costco「店王」寶座，目前台中2家分店也都名列全球900多家分店前10名營業額排行榜中，也吸引彰化縣、南投縣等地消費者前來，好市多已多次向市府詢問土地資源，積極尋找適合的地點設置第3家店，其中包括海線地區等，尤其看好台中港區近年來招商成果與當地人口的成長潛力優勢。

陳廷秀說，會中台中港務分公司提供梧棲與清水區交界的港務專區3塊土地供好市多參考，期盼代表該公司招商誠意，將好市多台中第3間分店留在台中港港埠專區內。中市府經發局局長張峯源聽完簡報，肯定簡報內容分析詳實，也表示樂觀其成態度，不忘宣傳台中市的經濟發展、招商及購物節舉辦成果分享。

陳廷秀說明，當天商議過程，好市多代表也以台中現有2家店當時落點評估為例，接著提出第3店設點要求評估細節，如招商進駐程序、租金計算、租約期限、整體土地動線規畫，另包含出路口設計、加油站設立、周邊發展整體性考量等，須待建築師進一步現場會勘規畫，整體細節再談妥。也透露最快Costco亞太區總監今年9月將率領團隊前往美國總公司，會報新設店整體評估報告，再經Costco總公司整體謹慎評估包含：當地出入人口量、人平均所得等，全案正由市府與他積極努力爭取中，同意後才會統一正式宣佈！

