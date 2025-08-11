快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

聽新聞
0:00 / 0:00

台中第3家好市多落腳何處 民代力促在港區最快9月公布

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市第3家落腳何處，台中市議員陳廷秀今天表示，他上周邀集中市府經發局、台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等，三方高層代表一起在中市府內開會討論，他力促落腳海線。圖／中市議員陳廷秀提供
台中市第3家落腳何處，台中市議員陳廷秀今天表示，他上周邀集中市府經發局、台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等，三方高層代表一起在中市府內開會討論，他力促落腳海線。圖／中市議員陳廷秀提供

台中市第3宣好士多落腳何處地方關注，台中市無黨籍議員陳廷秀今天表示，他上周邀集中市府經發局、台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等，三方代表在中市府內開會討論，進行好市多台中第3家店插旗在台中港區的可行性簡報及交流，最快9月Costco總部會報後，好市多公司將有「好消息」正式宣布！

陳廷秀表示，好市多Costco在台灣尤其在台中超受歡迎，除了南屯店曾榮登全球Costco「店王」寶座，目前台中2家分店也都名列全球900多家分店前10名營業額排行榜中，也吸引彰化縣、南投縣等地消費者前來，好市多已多次向市府詢問土地資源，積極尋找適合的地點設置第3家店，其中包括海線地區等，尤其看好台中港區近年來招商成果與當地人口的成長潛力優勢。

陳廷秀說，會中台中港務分公司提供梧棲與清水區交界的港務專區3塊土地供好市多參考，期盼代表該公司招商誠意，將好市多台中第3間分店留在台中港港埠專區內。中市府經發局局長張峯源聽完簡報，肯定簡報內容分析詳實，也表示樂觀其成態度，不忘宣傳台中市的經濟發展、招商及購物節舉辦成果分享。

陳廷秀說明，當天商議過程，好市多代表也以台中現有2家店當時落點評估為例，接著提出第3店設點要求評估細節，如招商進駐程序、租金計算、租約期限、整體土地動線規畫，另包含出路口設計、加油站設立、周邊發展整體性考量等，須待建築師進一步現場會勘規畫，整體細節再談妥。也透露最快Costco亞太區總監今年9月將率領團隊前往美國總公司，會報新設店整體評估報告，再經Costco總公司整體謹慎評估包含：當地出入人口量、人平均所得等，全案正由市府與他積極努力爭取中，同意後才會統一正式宣佈！

Costco 好市多 台中市

延伸閱讀

好市多豆腐開盒「縮水15％」！他怒嗆偷工減料 網笑：第一天做菜？

好市多「新口味零食＋炸雞」創意組合 網大讚：口味濃郁超好吃

期間限定！好市多「1水果」大顆又甜 老饕認3字：特別好吃

英文不好購物需謹慎！她在好市多買到「視覺系辣椒粉」 傻眼：完全沒辣度

相關新聞

12縣市大雨特報！恐一路下到晚上

中央氣象署下午13時55分針對全台12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮

楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，周三從花東登陸，成為今年第2個登陸颱風，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前預估楊柳颱風路...

颱風逼近何時發海警、陸警 氣象署一張圖告訴你

楊柳颱風直撲台灣，中央氣象署預報員官欣平上午指出，楊柳颱風持續朝台灣前進，目前路徑收斂穩定，往西走朝台灣東海岸而來。接近...

環團：台電自主調查四接再增11汙染超標點位

基隆協和電廠更新改建案（四接）環評於今年2月底通過，然而有台電內部吹哨者爆料，台電隱匿總石油碳氫化合物（ＴＰＨ）及多氯聯...

台鐵竹南-苗栗傳死傷事故 雙向列車受影響均延誤

台鐵再傳死傷事故。台鐵竹南-苗栗受到2173次列車死傷事故影響，從中午12時，竹南-苗栗站間以西正線單線行車，目前雙向列...

塑膠公約談判進入「減產」深水區 本周啟動逐條討論

「全球塑膠公約」談判會議進入倒數三天。儘管上周六召開大會，各工作小組彙報成果時，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。