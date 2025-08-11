高雄「霍爾的移動城堡」阿伯匿跡多年 原來患這病醫院曝他現況

曾推著滿車回收物浪跡街頭、在網路鄉民有「傳說人物」之稱中年男子阿華（化名），其實深陷思覺失調症多年，幻聽、被害妄想長期干擾他的生活，直到一次街頭搶紙箱衝突後，被強制送醫，迎來人生轉折。經診斷接受治療，已逐步穩定，終結多年漂泊，如今能在安置機構生活，現靠簡單工作維持生計。

高雄市立凱旋醫院長周煌智指出，思覺失調症是大腦神經傳導異常所致，常見幻聽、妄想、情緒暴躁等症狀，該病與中邪無關，若未及早治療或中斷用藥，反覆發作將損傷大腦、影響社會功能。

依據國際治療「Maudsley處方」指引，第二代長效針劑應列為初發患者的第一線用藥，最好在住院時即轉換使用，降低復發風險。

國內醫界一致推崇長效針劑，健保署自2022年啟動「長效針劑專款政策」，凱旋醫院率先響應，2024年院內長效針劑使用率達33.2%，第二代長效針劑處方比例較政策上路前成長約7成，成果已投稿至國際神經精神藥理學學院年會。

周煌智強調，愈長效的劑型，不僅穩定病情，更可減少急診與再住院，降低醫療支出。國內研究顯示，每3個月一針的長效針劑，病人一年平均住院天數減少25天，醫藥支出下降近5成。

「目標不只是出院，而是回歸生活。」凱旋醫院兒童青少年精神科主任蔡景宏指出，長效針劑能提升服藥順從性，避免忘記或拒絕服藥。國際研究也發現，住院時若及早使用並持續施打長效針劑，可降低再住院率12%，並提高病患就學、就業比例。

凱旋近年更引入AI智能醫療機器人，結合智能標籤技術導引與流程追蹤，陪伴病友從診間到藥局、注射站，確保即時施打長效針劑，過去常有病友「領藥不打針」或直接離開，如今透過科技介入，注射即時率提升至100%，且有效降低醫護人力消耗，粗估醫護陪同時間每日減少130至325分鐘，每年減少18萬克碳排放。

成人精神科醫師劉潤謙回憶，阿華剛入院時，言語與情緒混亂，對外界充滿敵意，「很多人只看到他衣衫不整，卻不知道他是病人。」阿華與家人早已失聯，經醫療團隊介入，接受心理治療、長效針劑注射與生活技能訓練，並嘗試參與社區活動，重拾人際連結。

回顧過去阿華在街頭流浪，打赤膊、推著堆滿回收紙箱、傢俱車子穿梭新堀江大街小巷，曾是高雄的奇景之一，被戲稱「霍爾的移動城堡」，是當地的聞人，原來銷聲匿跡的這幾年已悄悄重返社會，他找到洗碗工的工作樂在其中，目前住在安置機構，生活收入穩定。

周煌智則是呼籲正視思覺失調症，鼓勵病友及早就醫、持續治療，在正確時機使用長效針劑，配合心理與社會功能復健，就能協助病友找回生活節奏，他期盼有更多患者像阿華一樣，走出疾病陰霾，迎向重生。 高雄市凱旋醫院今召開記者會呼籲思覺失調症病患，施打長效針劑穩定控制病情。記者郭韋綺／攝影 高雄市立凱旋醫院長周煌智呼籲正視思覺失調症，鼓勵病患及早治療穩定病情，重返社會。記者郭韋綺／攝影 領藥機器人只限定醫護人員操作，提升醫療安全性及注射效率。記者郭韋綺／攝影 高雄凱旋醫院引進領藥機器人引導病患注射長效針劑，病人感覺有VIP備受重視尊榮，有助提升施打率，現階段注射率達100%。記者郭韋綺／攝影

商品推薦