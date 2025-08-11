楊柳可能穿過彰化 青蔥產地拍賣價三級跳每綑2千元

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是全台青蔥最大產地，「漂亮健康」的青蔥產量減少，農民都很珍惜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣是全台青蔥最大產地，「漂亮健康」的青蔥產量減少，農民都很珍惜。記者簡慧珍／攝影

氣象預報楊柳颱風可能本周三從彰化縣附近出海，菜價立馬翻倍漲，青蔥昨每5公斤一綑400元，今衝到2千元；農產團體指出，彰化青蔥賣到北農，今拍賣價每公斤500元，恐颱風過後青蔥再度受創，至少兩個月內沒足夠現貨可賣，蔥價恐再攀升。

根據農政單位統計，青蔥全台種植面積約4千公頃，年產10萬噸，彰化縣約1910公頃，年產約2.7萬噸，是全台青蔥最大產地，雲林縣1475公頃、年產2.1萬噸居次，宜蘭縣443公頃排第三，面積雖不大卻以「宜蘭三星蔥」聞名台全，與三星蔥系出同門的彰化粉蔥名氣反而不大。

北農周一休市，彰化縣溪湖果菜市場周一到貨量本來就少，加上路過颱風西南氣流間歇大雨，蔬果水傷持續加劇，今到貨量只剩12噸8780公斤，再度創下新低紀錄，整體菜價每公斤37.7元，寫下今年新高紀錄，其中青蔥昨每綑（5公斤）400元，今拍賣價2千元，小黃瓜每公斤百元再上漲到每公斤均價137.5元。

家常蔬菜例如小白菜每公斤均價80.9元，青江菜73.2元，空心菜108.3元，芥蘭菜85.8元，油菜73.3元，牛番茄88.4元，若以「公斤批入、台斤賣出。」來看，零售菜販小白菜、青江、芥蘭菜、油菜每台斤75元至90元，空心菜110元至120元。

陳姓家庭主婦說，到攤販市場買半台斤青蔥、半顆高麗菜、1顆包心白、1包地瓜葉、1包敏豆、1根薑、兩根大黃瓜和兩顆洋蔥，居然高達900元，菜價真是貴得嚇人。

蔥農施有銘表示，上周接連下雨，中南部農田積水不退，上周三、四過後放晴，青蔥等蔬菜淋雨後高溫逐漸腐爛，田間健康蔬菜所剩不多，施有銘說，現在田間還有一些蔬菜和青蔥，楊柳如果沒造成嚴重災害，可供應一周，接下來兩個月內青蔥沒現貨可賣，須靠進口彌補。

施有銘說，若楊柳颱風從彰化穿過，雲林縣也受波及，蔬菜一定全部「再見」，缺貨將更嚴重，如果政府沒出面輔導冷藏及進口蔬菜供應，菜價一路漲到半個月後的中元普度，消費者絕對有意見。

農糧署蔬菜及種苗產業組技正李佳芳指出，很多中式料理青蔥不是洋蔥、芫荽、芹菜可取代，建議消費者趁著還有新鮮青蔥可買時，買回洗淨，靜置至表面沒殘留水漬，切段或切成蔥珠分包放進冷凍庫保存，要用時就有新鮮青蔥可用。

菜價 楊柳颱風

