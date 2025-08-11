快訊

新任國健署長分享上任10天心得 沈靜芬：這是上帝給我的功課

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
新任國健署署長沈靜芬分享上任心得，接下新職務是「上帝給我的功課」。記者廖靜清／攝影
新任國健署署長沈靜芬分享上任心得，接下新職務是「上帝給我的功課」。記者廖靜清／攝影

新任國健署署長沈靜芬上任10天，首次參加公開記者會，小兒感染科背景受到各界關注，加熱菸議題敏感且燙手，「人工生殖法」修法一再卡關，業務政策是否能銜接落實？「這是上帝給我的功課。」她表示，因擔任「健康台灣推動委員會」委員，熟悉促進全民健康生活的理念，決定從第一線走進中央。

沈靜芬說，接下署長的契機，是從健康台灣委員會開始，單純的想法就是第一線醫療從業人員，把看到的現況接上政府相關的公共政策、健康公共政策議題。因本身為兒童感染科背景，也長期投入疫苗注射、預防醫學領域，過去也多次與台南市衛生局、台南市的學校合作，倡導各類促進健康、預防疾病。

「起心動念就是從醫師的角色出發，進入中央部會推廣衛教或預防，讓民眾能夠及早預防疾病。」沈靜芬說，接觸了健康台灣委員會之後，發現更多不同層次的健康促進。她感謝主管機關以及團隊的信任，決定接下署長的思考時間沒有很久，但不論時間長短，既然已經決定接下來，會以開放多元態度跟團隊協作。

要離開生活數十年的家鄉，沈靜芬說，自己是土生土長的台南人，成大醫院院長、校長給予滿滿祝福。她以成大前院長黃崑巖曾說過的「Before you become a doctor, be a man」勉勵自己，在當醫生之前，必須要先成為一個人，所有的成大人都訓練學生要有人文社會關懷，以病人為中心的精神理念。

接下署長一職，不再只是面對病人，而是貢獻所長、為國家效力。沈靜芬強調，不論是加熱菸議題、「人工生殖法」修法，還是其他國健署的各項業務，都有非常專業認真的團隊一起執行，有專家把關審核會議。她希望，能夠慢性病預防、癌症篩檢、健康促進等議題帶進民眾的生活裡。

8月1日後，正式開啟北漂生活以及新的身分，沈靜芬認為，各種挑戰都是上帝給予的功課，其實就是順應了上帝的帶領，其他的部分，就交給專業的同仁一起努力。

台南 團隊 成大醫院

