兒童預防保健擬增至9次 最快115年上路

每個孩子都是寶，國健署希望能爭取新台幣上億元預算，將現行7次的兒童預防保健服務增加2次，初步規劃4至10個月、3歲到7歲者，各增加1次檢查，最快有望115年上路。

新任衛生福利部國民健康署長沈靜芬8月1日上任，今天首度出席記者會。兒童感染科出身的她，擔任過健康台灣推動委員會委員，從醫師、學者，到現在進入中央決定政策，她說，每天不間斷溝通，期待能有更開放視野，落實健康台灣目標。

已請辭健康台灣推動委員會委員的沈靜芬，婦幼健康依然是她最關心的議題。她說，除持續優化、擴大不孕生殖補助，將繼續關心新手媽媽身體與心理健康，兒童預防保健服務則研擬從現有的7次，增加至9次，期待藉此加強鞏固孩子的健康。

國健署副署長魏璽倫說明，目前研議兒童預防保健次數增加，對象是出生4到10個月大者，增加1次篩檢；另現行3歲到7歲者的篩檢只有1次，也希望再增加1次，有助於縮短篩檢間隔時間。預計所需預算可能會高達上億元，還需要爭取預算支持，如果預算到位，希望明年全面推出。

現行兒童預防保健服務補助時程，分別是出生6天內、出生至2個月、2至4個月、4至10個月、10個月至1歲半、1歲半至2歲、2至3歲、3至未滿7歲；篩檢服務有新生兒先天性代謝異常疾病篩檢、新生兒聽力篩檢、身長、體重、頭圍、營養狀態、疝氣、隱睪、髖關節運動等檢查。

隨著孩子逐漸長大，發展診察還包括翻身、伸手拿東西、對聲音敏銳、用手拿開蓋在臉上的手帕、會爬、扶站、表達再見、發ㄅㄚ與ㄇㄚ音、會走、手拿杯、模仿動作、說單字、瞭解口語指示、肢體表達、分享有趣東西、物品取代玩具等。

商品推薦