快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

塑膠公約談判進入「減產」深水區 本周啟動逐條討論

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
塑膠公約談判本周將進行逐條討論，正式進入談判深水區。第六條「減少塑膠生產」條文直擊各國產業核心利益，將是主要角力戰場。記者曾原信／攝影
塑膠公約談判本周將進行逐條討論，正式進入談判深水區。第六條「減少塑膠生產」條文直擊各國產業核心利益，將是主要角力戰場。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」談判會議進入倒數三天。儘管上周六召開大會，各工作小組彙報成果時，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增，大會主席數度喊話各方落實「時間管理」。與會專家觀察，會議首周各國代表多處於「各自表述」階段，本周啟動逐條討論後，才算正式進入談判深水區。其中，第六條「減少塑膠生產」直擊各國產業核心利益，勢必成為本輪協商的主要角力戰場。

本屆談判以根據《主席文本》條約草案為基礎，總共32條條文，其中第3條、第6條與第11條，被視為三大最具爭議條文，分別牽涉「塑膠禁用清單」、「塑膠減量」與「財務支援」制度設計。

環境部代表團成員、台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕表示，雖然各國代表對每一條條文內容都有不同意見，但最核心的爭議點還是在第6條的「塑膠減產」，條文內容涵蓋塑膠的「永續生產」與「供應」，直接影響石化產業與產油國的經濟命脈，因此至今仍未進入實質討論，各方態度極為謹慎。

樊國恕指出，該條文關係到從石化源頭進行上游控管，但遭產油國強烈抵制，認為此舉將侵害能源主權與經濟利益。目前全球超過九成塑膠原料來自石油提煉，若從源頭限縮，將重創石化輸出國。

樊國恕說，歐盟、非洲聯盟及太平洋島國等多數成員仍主張，應將源頭減量作為治理核心，並要求設下具體減塑目標與時程。然而截至目前，該條文內容仍陷僵局，也是本屆談判中最激烈的戰場。

樊國恕分析，為降低產油國等的反對力道，談判桌上出現策略轉向，可能淡化「減量」（reduction）的強制性字眼，改以「永續生產」作為論述框架，嘗試在環保目標與經濟發展間取得平衡。至於如何界定「永續」與設定具體目標，將是接下來的角力焦點。他指出，第六條並不會被直接刪除，而是透過增修文字尋求共識，如何在文字上達成平衡，端賴大會主席的斡旋智慧。

樊國恕指出，主席團已多次強調，本次談判將遵循「共識決」原則，意即在所有國家同意之前，任何條文都不會通過。此舉雖讓談判過程更為複雜，但也確保最終結果能獲各方接受。他說，大會主席團自開議以來就定調，談判過程雖然複雜，但態度是樂觀的，只是過程不會一蹴可幾。

另一位長期關注談判的場邊觀察家認為，現階段不必在細節上過度糾纏，許多技術性問題可留待日後的締約方會議處理。真正重要的是先為條約建立穩固的實施流程與程序，只要基礎架構明確，未來便能在既有框架內持續優化細節。

財務 永續 經濟發展

延伸閱讀

倒數三天！塑膠公約談判膠著 大會：機會之窗仍開著

美國參加塑膠公約目的...川普不想約「塑」

全球塑膠公約 減產派、石油國派僵持 恐淪模糊共識

沒時間了 全球塑膠公約主席籲條文協商加快腳步

相關新聞

楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮

楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，周三從花東登陸，成為今年第2個登陸颱風，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前預估楊柳颱風路...

環團：台電自主調查四接再增11汙染超標點位

基隆協和電廠更新改建案（四接）環評於今年2月底通過，然而有台電內部吹哨者爆料，台電隱匿總石油碳氫化合物（ＴＰＨ）及多氯聯...

台鐵竹南-苗栗傳死傷事故 雙向列車受影響均延誤

台鐵再傳死傷事故。台鐵竹南-苗栗受到2173次列車死傷事故影響，從中午12時，竹南-苗栗站間以西正線單線行車，目前雙向列...

塑膠公約談判進入「減產」深水區 本周啟動逐條討論

「全球塑膠公約」談判會議進入倒數三天。儘管上周六召開大會，各工作小組彙報成果時，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增，大...

台灣學童1/4肥胖 睡不好、3C藏危機 醫：小時候胖 長大後5到7成繼續胖

暑假已過一半，你的孩子過得充實又健康，還是玩3C虛度？暑假是兒童習慣養成的好機會，卻也是容易大崩壞，如果生活作息不正常、...

楊柳可能穿過彰化 青蔥產地拍賣價三級跳每綑2千元

氣象預報楊柳颱風可能本周三從彰化縣附近出海，菜價立馬翻倍漲，青蔥昨每5公斤一綑400元，今衝到2千元；農產團體指出，彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。