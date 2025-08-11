塑膠公約談判進入「減產」深水區 本周啟動逐條討論

「全球塑膠公約」談判會議進入倒數三天。儘管上周六召開大會，各工作小組彙報成果時，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增，大會主席數度喊話各方落實「時間管理」。與會專家觀察，會議首周各國代表多處於「各自表述」階段，本周啟動逐條討論後，才算正式進入談判深水區。其中，第六條「減少塑膠生產」直擊各國產業核心利益，勢必成為本輪協商的主要角力戰場。

本屆談判以根據《主席文本》條約草案為基礎，總共32條條文，其中第3條、第6條與第11條，被視為三大最具爭議條文，分別牽涉「塑膠禁用清單」、「塑膠減量」與「財務支援」制度設計。

環境部代表團成員、台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕表示，雖然各國代表對每一條條文內容都有不同意見，但最核心的爭議點還是在第6條的「塑膠減產」，條文內容涵蓋塑膠的「永續生產」與「供應」，直接影響石化產業與產油國的經濟命脈，因此至今仍未進入實質討論，各方態度極為謹慎。

樊國恕指出，該條文關係到從石化源頭進行上游控管，但遭產油國強烈抵制，認為此舉將侵害能源主權與經濟利益。目前全球超過九成塑膠原料來自石油提煉，若從源頭限縮，將重創石化輸出國。

樊國恕說，歐盟、非洲聯盟及太平洋島國等多數成員仍主張，應將源頭減量作為治理核心，並要求設下具體減塑目標與時程。然而截至目前，該條文內容仍陷僵局，也是本屆談判中最激烈的戰場。

樊國恕分析，為降低產油國等的反對力道，談判桌上出現策略轉向，可能淡化「減量」（reduction）的強制性字眼，改以「永續生產」作為論述框架，嘗試在環保目標與經濟發展間取得平衡。至於如何界定「永續」與設定具體目標，將是接下來的角力焦點。他指出，第六條並不會被直接刪除，而是透過增修文字尋求共識，如何在文字上達成平衡，端賴大會主席的斡旋智慧。

樊國恕指出，主席團已多次強調，本次談判將遵循「共識決」原則，意即在所有國家同意之前，任何條文都不會通過。此舉雖讓談判過程更為複雜，但也確保最終結果能獲各方接受。他說，大會主席團自開議以來就定調，談判過程雖然複雜，但態度是樂觀的，只是過程不會一蹴可幾。

另一位長期關注談判的場邊觀察家認為，現階段不必在細節上過度糾纏，許多技術性問題可留待日後的締約方會議處理。真正重要的是先為條約建立穩固的實施流程與程序，只要基礎架構明確，未來便能在既有框架內持續優化細節。

