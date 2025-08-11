楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮
楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，周三從花東登陸，成為今年第2個登陸颱風，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前預估楊柳颱風路徑為第3類「通過台灣中部向西或西北進行者」，占歷史颱風12.72％，而上個類似路徑的颱風為去年10月的強颱康芮。
根據氣象署資訊，輕度颱風楊柳今上午8時的中心位置在北緯21.2度，東經133.4度，以每小時24公里速度，向西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑120公里。
張竣堯說，楊柳颱風預估未來24小時增強為中度颱風，周三從花東登陸，並通過台灣，預計在通過前，東半側雨勢會特別明顯，通過後受到山脈破壞，結構會減弱較快，但大約在周三下半天，中心通過中央山脈到台灣海峽這段時間，中南部地區雨勢會較明顯，南部有局部豪雨機率，山區更有豪雨以上等級降雨機率。
針對楊柳颱風路徑動態，張俊堯指出，前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區的颱風路徑分為9大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料；對於今第2個登陸的楊柳颱風，目前預估其分類為第3類。
張俊堯解釋，第3類路徑為「通過台灣中部向西或西北進行者」，占歷史颱風12.72%，而上一個類似路徑的颱風，則是去年10月的康芮颱風；康芮颱風去年10月31日從台東縣成功鎮登陸，並在同日下午6時40分於雲林縣麥寮鄉出海，影響期間帶來劇烈降雨，造成北部及東半部嚴重災情。
張俊堯表示，康芮颱風與楊柳颱風情況差很多，去年的康芮颱風達到強颱等級，七級風平均暴風半徑達300公里，但楊柳颱風為輕度颱風，暴風半徑為120公里，差異很大。
張俊堯指出，楊柳颱風預估以中度颱風之姿從花東登陸，屆時東半部及東南部降雨最為顯著，通過中央山脈後強度會減弱，但颱風逆時針旋轉風場帶來的西風及西南風，也將為中南部帶來較大雨勢，但實際影響程度仍要看颱風本身結構大小及氣流導引等。
張俊堯說，預估楊柳颱風將以輕度颱風出海、離開台灣，至於後續變化仍需觀察。
▪️楊柳颱風恐登陸！會有颱風假嗎？氣象粉專分析機率
▪️周三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言