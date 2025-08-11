新竹60歲腦瘤患者合併熱治療化療 腫瘤縮小至0.5公分
新竹一位60歲腦瘤患者，2年半前罹患惡性腦瘤，經腦部手術後診斷為多形性膠質母細胞瘤，腫瘤仍殘留3公分，中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠安排術後放射治療與化學治療，但僅讓該腫瘤不繼續長大而已，經醫病溝通再轉介他院，讓病患接受熱治療合併化學治療，2年半後目前腫瘤僅剩0.5公分，醫院表示，病人至今仍持續熱治療合併化學治療中，而且已恢復生活自理能力、甚至能自行駕車。
病人也詢問「這和每天去泡溫泉或三溫暖有何不同？」郭于誠補充，人體是恆溫動物，即便全身浸泡高溫熱水泡到皮膚表面都紅通通了，體內溫度仍處於恆溫狀態，但癌症局部熱治療則是將腫瘤區域中心溫度精準提升至42.5度治療溫度，兩者完全不同。
郭于誠表示，癌症局部熱治療適用於多數固態性腫瘤，建議與標準放射治療、化學治療、標靶治療與免疫治療搭配進行。目前健保尚未給付，屬自費治療，每周可一次到兩次施作，每次治療時間約60到90分鐘。
