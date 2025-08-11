氣溫飆高兒童中暑風險增 中醫教兩茶飲三推拿防暑降溫
近年台灣夏秋氣溫逐年攀升，各地屢創攝氏36度以上高溫紀錄，中暑風險隨之升高，尤其兒童因體溫調節機制尚未成熟，更容易在酷熱天氣下出現中暑症狀。中醫師提醒，家長務必提高警覺，並提供兩款中醫茶飲與三種小兒推拿手法，協助在第一時間緩解暑熱不適。
台北慈濟醫院中醫部中醫兒科主任廖子嫻指出，中醫所稱的「暑熱」分為兩種：陽暑多因長時間曝曬且補水不足，暑氣直接侵入體內，導致體溫調節失衡，症狀包括臉色潮紅、體溫升高、口乾舌燥、大量出汗、胸悶、頭暈、呼吸急促、少尿便秘等；陰暑則是長時間待在冷氣房、頻繁喝冷飲，毛孔被寒氣覆蓋無法排出熱氣，容易出現頭暈、噁心、疲倦、胸悶、腹瀉、口乾等情況。兒童因水分代謝快、又無法準確表達不適，嚴重時甚至可能引發低血容性休克。
在飲食方面，廖子嫻建議，陽暑可飲用綠豆西瓜皮湯，將西瓜皮去硬皮、保留白色部分與綠豆同煮，有清熱解毒、生津止渴作用，適合臉紅發熱或戶外活動後飲用；陰暑則適合四神湯，可加西洋蔘、紅棗，有利濕健脾、補氣養身效果，可作日常保養。
推拿方面，她建議可從左手開始進行，先以食指與中指併攏，沿著手腕橫紋中線向上推至手肘橫紋，重複動作約一百次，藉此達到中醫所說的「清天河水」效果，幫助清熱降溫。接著，維持相同手勢，從手肘尺側緣推向手腕尺側緣，同樣推一百次，這是「退六腑」的作法，能促進腸胃蠕動、減輕暑熱引起的不適。最後，按住位於手掌中央的勞宮穴，以拇指逆時針方向畫圈按摩一百次，即為「運內勞宮」手法，有助於調節體內氣機、提升整體舒適度。
她提醒，上午11時至下午2時為日曬最強烈時段，應盡量避免戶外活動並隨時補充水分；長時間待在冷氣房的孩童，家長可用柔軟乾毛巾輕擦皮膚至微紅，促進血液循環與毛孔正常開合，降低陰暑發生機率。
▪️楊柳颱風恐登陸！會有颱風假嗎？氣象粉專分析機率
▪️周三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言