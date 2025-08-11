氣溫飆高兒童中暑風險增 中醫教兩茶飲三推拿防暑降溫

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院中醫部中醫兒科主任廖子嫻提醒，家長務必提高警覺，並提供兩款中醫茶飲與三種小兒推拿手法，協助在第一時間緩解暑熱不適。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院中醫部中醫兒科主任廖子嫻提醒，家長務必提高警覺，並提供兩款中醫茶飲與三種小兒推拿手法，協助在第一時間緩解暑熱不適。圖／台北慈濟醫院提供

近年台灣夏秋氣溫逐年攀升，各地屢創攝氏36度以上高溫紀錄，中暑風險隨之升高，尤其兒童因體溫調節機制尚未成熟，更容易在酷熱天氣下出現中暑症狀。中醫師提醒，家長務必提高警覺，並提供兩款中醫茶飲與三種小兒推拿手法，協助在第一時間緩解暑熱不適。

台北慈濟醫院中醫部中醫兒科主任廖子嫻指出，中醫所稱的「暑熱」分為兩種：陽暑多因長時間曝曬且補水不足，暑氣直接侵入體內，導致體溫調節失衡，症狀包括臉色潮紅、體溫升高、口乾舌燥、大量出汗、胸悶、頭暈、呼吸急促、少尿便秘等；陰暑則是長時間待在冷氣房、頻繁喝冷飲，毛孔被寒氣覆蓋無法排出熱氣，容易出現頭暈、噁心、疲倦、胸悶、腹瀉、口乾等情況。兒童因水分代謝快、又無法準確表達不適，嚴重時甚至可能引發低血容性休克。

在飲食方面，廖子嫻建議，陽暑可飲用綠豆西瓜皮湯，將西瓜皮去硬皮、保留白色部分與綠豆同煮，有清熱解毒、生津止渴作用，適合臉紅發熱或戶外活動後飲用；陰暑則適合四神湯，可加西洋蔘、紅棗，有利濕健脾、補氣養身效果，可作日常保養。

推拿方面，她建議可從左手開始進行，先以食指與中指併攏，沿著手腕橫紋中線向上推至手肘橫紋，重複動作約一百次，藉此達到中醫所說的「清天河水」效果，幫助清熱降溫。接著，維持相同手勢，從手肘尺側緣推向手腕尺側緣，同樣推一百次，這是「退六腑」的作法，能促進腸胃蠕動、減輕暑熱引起的不適。最後，按住位於手掌中央的勞宮穴，以拇指逆時針方向畫圈按摩一百次，即為「運內勞宮」手法，有助於調節體內氣機、提升整體舒適度。

她提醒，上午11時至下午2時為日曬最強烈時段，應盡量避免戶外活動並隨時補充水分；長時間待在冷氣房的孩童，家長可用柔軟乾毛巾輕擦皮膚至微紅，促進血液循環與毛孔正常開合，降低陰暑發生機率。

清天河水：食指和中指併攏，自手腕橫紋推向手肘橫紋。圖／台北慈濟醫院提供
清天河水：食指和中指併攏，自手腕橫紋推向手肘橫紋。圖／台北慈濟醫院提供
運內勞宮：勞宮穴位於手掌正中央，大拇指按住左手穴位，逆時針方向畫圈。圖／台北慈濟醫院提供
運內勞宮：勞宮穴位於手掌正中央，大拇指按住左手穴位，逆時針方向畫圈。圖／台北慈濟醫院提供
退六腑：食指和中指併攏，從手肘尺側緣推向手腕尺側緣。圖／台北慈濟醫院提供
退六腑：食指和中指併攏，從手肘尺側緣推向手腕尺側緣。圖／台北慈濟醫院提供

