環團：台電自主調查四接再增11汙染超標點位

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
守護外木山行動小組今於記者會指出，基隆市政府針對協和電廠土壤汙染案件的調查結果已經出爐，明確顯示土壤汙染超標情形，市府將依《土污法》公告為控制場址，開發也必須暫停，但也呼籲基隆市政府依法行政、切勿縮小控制場址點位。同時，也公布目前掌握到新增汙染點位資料。實習記者楊凱傑／攝影
基隆協和電廠更新改建案（四接）環評於今年2月底通過，然而有台電內部吹哨者爆料，台電隱匿總石油碳氫化合物（ＴＰＨ）及多氯聯苯（PCBs）等土壤汙染物超標事實。環保團體今天公布基隆市府針對協和電廠土汙調查結果，除有明確汙染事實外，公布台電自主調查報告，結果顯示新增11處點位汙染超標。

守護外木山行動小組於今舉辦「土汙整治沒進度，別走後門偷吃步」記者會。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，基隆市政府6月12日進場採樣土壤與地下水汙染9個點位的結果已於7月中旬出爐，其中兩點次的鎳金屬汙染分別超過管制標準8倍與1.8倍、一點次的總石油碳氫化合物甚至超標42.4倍。

王醒之以台電內部吹哨者提供的資料說明，台電於年初環評通過後自知土壤汙染問題嚴重終究難以遮掩，遂於4月份即再次進行全廠土壤汙染細密調查，該調查也於6月份完成第一階段，主要針對過去曾經發生土壤汙染超標的區域進行了139點次的採樣。調查結果顯示，竟還新增加11個汙染超過管制標準的點位。

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政表示，由此更證明環境部及環評委員嚴重失職，環境部及基隆市政府應該依據土汙法規定，要求台電應完成已受汙染土地的整治。

台灣蠻野心足生態協會專職蔡雅瀅表示，從台電內部流出的消息指出，基隆市政府有可能在台電的壓力下，只公告環保局採樣的少數點位，而不處理台電自主調查已知超標的部分。若傳言成真，這就完全不符合基隆市政府承諾的「以最高標準檢視四接」。呼籲基隆市政府應完整掌握所有台電就協和電廠的汙染調查資料，並以全廠為控制場址範圍。

看守台灣協會秘書長謝和霖補充，基隆市府抽檢9點位，有3點土壤汙染超標，超標率達30％，台電最新自主調查資料又新增11點位超標，歷來自主調查超標點位已達39點，台電應將這些超標點位，提供市府作為畫定控制場址汙染範圍補充依據，誠實揭露土壤汙染情形，而非要求基隆市府只公告其查證到的少數點位。

環境部表示，基隆市做的調查確實是屬於土汙法程序，為了要證實有無汙染，若有汙染就會被公告為汙染控制場址，查證汙染就包含地下水和土壤，因此會在最有可能汙染的點位去查證，之後也確實有汙染，後面就會進行公告程序。

台電自主調查部分，環境部表示，為了掌握汙染範圍，也希望進一步釐清電廠內的汙染狀況到達什麼樣的程度，因此也會針對較有汙染可能的區域去做調查，所以有些是已知可能的汙染超標點位，不見得是新增的。

台電 超標 基隆

台電協和發電廠將公告汙染控制場址 守護外木山：要求提控制計畫

複數工會亂象頻出 中鋼、台電未蒙其利先受其害

環團批協和電廠土汙嚴重超標 呼籲基隆市政府公告汙染場址

瑞平雙貢屬大基隆生活圈 貢寮人林富貴：區域合併有利整體發展

楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮

楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，周三從花東登陸，成為今年第2個登陸颱風，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前預估楊柳颱風路...

環團：台電自主調查四接再增11汙染超標點位

台鐵竹南-苗栗傳死傷事故 雙向列車受影響均延誤

台鐵再傳死傷事故。台鐵竹南-苗栗受到2173次列車死傷事故影響，從中午12時，竹南-苗栗站間以西正線單線行車，目前雙向列...

塑膠公約談判進入「減產」深水區 本周啟動逐條討論

「全球塑膠公約」談判會議進入倒數三天。儘管上周六召開大會，各工作小組彙報成果時，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增，大...

台灣學童1/4肥胖 睡不好、3C藏危機 醫：小時候胖 長大後5到7成繼續胖

暑假已過一半，你的孩子過得充實又健康，還是玩3C虛度？暑假是兒童習慣養成的好機會，卻也是容易大崩壞，如果生活作息不正常、...

楊柳可能穿過彰化 青蔥產地拍賣價三級跳每綑2千元

氣象預報楊柳颱風可能本周三從彰化縣附近出海，菜價立馬翻倍漲，青蔥昨每5公斤一綑400元，今衝到2千元；農產團體指出，彰化...

