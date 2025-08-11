丹娜絲風災賑助金增至1萬元 土石流戶也適用

快訊

中央社／ 台北11日電

丹娜絲風災重創中南部，賑災基金會今天表示，淹水且有居住事實的低收入戶與受政府扶助中低收入家庭受災戶，賑助金額由新台幣5000元提高為1萬元，土石流受災戶亦適用。

賑災基金會今天新聞稿說明，日前董事會決議，丹娜絲颱風賑助參採凱米颱風緊急應變措施，調整受災戶淹水賑，低收入戶與受政府扶助的中低收入家庭，住屋因淹水且達50公分以上且有居住事實的現住戶，淹水賑助金由新台幣5000元提高為1萬元，土石流受災戶亦適用。

賑災基金會指出，截至目前為止，包含嘉義縣、雲林縣、彰化縣、台南市等縣市政府陸續來申請災害賑助，申請額度共1億125萬元，8月7日已全數核撥予，受災民眾可向縣市社政機關查詢賑助事宜。

募得款項部分，賑災基金會表示，截至8月10日止，共已募得3億5280萬5962元；其中百萬以上捐款共計67筆、捐款逾2.8億元。

颱風丹娜絲7月6日深夜於嘉義布袋登陸，造成中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，亟待協助重建。衛福部7月21日開放專戶募款，募款期間至8月20日，為期1個月。

淹水 受災戶 賑災基金會

