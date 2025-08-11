楊柳颱風直撲台灣 一圖看強陣風及強降雨風險區

楊柳颱風直撲台灣而來，周三對台灣影響最大。國家災害防救科技中心（NCDR）指出，楊柳颱風預計周三影響台灣陸地，主要強降雨區為東半部及西南部地區，強陣風影響範圍為北部、東北部和東部沿海地區及離島。

中央氣象署預報員官欣平上午指出，楊柳颱風持續朝台灣前進，目前路徑收斂穩定，往西走朝台灣東海岸而來。接近台灣恐增為中颱，預估周三中午前後從花蓮台東附近登陸，但周三傍晚脫離台灣陸地。氣象署今天深夜到明天上午可能發海警，明天中午前後發陸警。周三影響最大，各地都會下雨，東半部及南台灣、南部山區恐有局部豪雨以上等級陣雨，並伴隨強風。

官欣平指出，楊柳颱風移進過程路徑收斂，根據氣象署上午8時最新路徑預測，預估颱風從花蓮台東附近登陸，路徑可能還有南北調整空間，但對東半部都有影響。受颱風外圍影響，周二晚間起東半部就可感受風雨，各地風雨漸增，而東北部有峽管效應，風力也會增強，

周三影響最大，官欣平指出，隨著楊柳颱風中午朝陸地前進，很快在下午到傍晚脫離台灣陸地，因楊柳結構較小但結實，靠近時對花東造成比較明顯的風雨，離開台灣後造成的環流結構則會對南台灣帶來強風豪雨。周四楊柳進入中國大陸，周五逐漸離開，後續高壓增強，沒有明顯西南氣流或西南風情形。

