聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳颱風直撲台灣 一圖看強陣風及強降雨風險區
楊柳颱風直撲台灣而來，周三對台灣影響最大。國家災害防救科技中心（NCDR）指出，楊柳颱風預計周三影響台灣陸地，主要強降雨區為東半部及西南部地區，強陣風影響範圍為北部、東北部和東部沿海地區及離島。
中央氣象署預報員官欣平上午指出，楊柳颱風持續朝台灣前進，目前路徑收斂穩定，往西走朝台灣東海岸而來。接近台灣恐增為中颱，預估周三中午前後從花蓮台東附近登陸，但周三傍晚脫離台灣陸地。氣象署今天深夜到明天上午可能發海警，明天中午前後發陸警。周三影響最大，各地都會下雨，東半部及南台灣、南部山區恐有局部豪雨以上等級陣雨，並伴隨強風。
官欣平指出，楊柳颱風移進過程路徑收斂，根據氣象署上午8時最新路徑預測，預估颱風從花蓮台東附近登陸，路徑可能還有南北調整空間，但對東半部都有影響。受颱風外圍影響，周二晚間起東半部就可感受風雨，各地風雨漸增，而東北部有峽管效應，風力也會增強，
周三影響最大，官欣平指出，隨著楊柳颱風中午朝陸地前進，很快在下午到傍晚脫離台灣陸地，因楊柳結構較小但結實，靠近時對花東造成比較明顯的風雨，離開台灣後造成的環流結構則會對南台灣帶來強風豪雨。周四楊柳進入中國大陸，周五逐漸離開，後續高壓增強，沒有明顯西南氣流或西南風情形。
🌀最新颱風動態
▪️楊柳颱風恐登陸！會有颱風假嗎？氣象粉專分析機率
▪️周三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言