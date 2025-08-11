快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風直撲台灣 一圖看強陣風及強降雨風險區

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
楊柳颱風周三及周四對台灣影響最大。圖／NCDR提供
楊柳颱風周三及周四對台灣影響最大。圖／NCDR提供

楊柳颱風直撲台灣而來，周三對台灣影響最大。國家災害防救科技中心（NCDR）指出，楊柳颱風預計周三影響台灣陸地，主要強降雨區為東半部及西南部地區，強陣風影響範圍為北部、東北部和東部沿海地區及離島。

中央氣象署預報員官欣平上午指出，楊柳颱風持續朝台灣前進，目前路徑收斂穩定，往西走朝台灣東海岸而來。接近台灣恐增為中颱，預估周三中午前後從花蓮台東附近登陸，但周三傍晚脫離台灣陸地。氣象署今天深夜到明天上午可能發海警，明天中午前後發陸警。周三影響最大，各地都會下雨，東半部及南台灣、南部山區恐有局部豪雨以上等級陣雨，並伴隨強風。

官欣平指出，楊柳颱風移進過程路徑收斂，根據氣象署上午8時最新路徑預測，預估颱風從花蓮台東附近登陸，路徑可能還有南北調整空間，但對東半部都有影響。受颱風外圍影響，周二晚間起東半部就可感受風雨，各地風雨漸增，而東北部有峽管效應，風力也會增強，

周三影響最大，官欣平指出，隨著楊柳颱風中午朝陸地前進，很快在下午到傍晚脫離台灣陸地，因楊柳結構較小但結實，靠近時對花東造成比較明顯的風雨，離開台灣後造成的環流結構則會對南台灣帶來強風豪雨。周四楊柳進入中國大陸，周五逐漸離開，後續高壓增強，沒有明顯西南氣流或西南風情形。

豪雨 氣象署 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風要來了 林業保育署籲：民眾暫勿前往山區 以維自身安全

楊柳颱風估周三午登陸花東傍晚離陸 氣象署今深夜到明天發海警陸警

賈新興：各國路徑估楊柳颱風登陸東台灣 明凌晨2時發海警上午11時陸警

影／考慮不參選黨主席？盧秀燕返台：目前最重要是加強楊柳防颱工作

相關新聞

楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮

楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，周三從花東登陸，成為今年第2個登陸颱風，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前預估楊柳颱風路...

環團：台電自主調查四接再增11汙染超標點位

基隆協和電廠更新改建案（四接）環評於今年2月底通過，然而有台電內部吹哨者爆料，台電隱匿總石油碳氫化合物（ＴＰＨ）及多氯聯...

台鐵竹南-苗栗傳死傷事故 雙向列車受影響均延誤

台鐵再傳死傷事故。台鐵竹南-苗栗受到2173次列車死傷事故影響，從中午12時，竹南-苗栗站間以西正線單線行車，目前雙向列...

塑膠公約談判進入「減產」深水區 本周啟動逐條討論

「全球塑膠公約」談判會議進入倒數三天。儘管上周六召開大會，各工作小組彙報成果時，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增，大...

台灣學童1/4肥胖 睡不好、3C藏危機 醫：小時候胖 長大後5到7成繼續胖

暑假已過一半，你的孩子過得充實又健康，還是玩3C虛度？暑假是兒童習慣養成的好機會，卻也是容易大崩壞，如果生活作息不正常、...

楊柳可能穿過彰化 青蔥產地拍賣價三級跳每綑2千元

氣象預報楊柳颱風可能本周三從彰化縣附近出海，菜價立馬翻倍漲，青蔥昨每5公斤一綑400元，今衝到2千元；農產團體指出，彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。