快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

楊柳颱風要來了 林業保育署籲：民眾暫勿前往山區 以維自身安全

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

根據中央氣象署最新氣象資料顯示，楊柳颱風目前位於台灣東南方1200公里海面，持續往西南西方向移動，預計8月12日至14日直接影響台灣，屆時各地山區均有豪大雨發生機率，尤其東部須留意局部大雨或豪雨，請民眾暫勿前往山區並持續關注天氣動態

林業保育署呼籲，颱風影響期間應避免從事山域活動，已在山上活動之民眾，請在安全無虞下儘速下山。因天氣狀況多變，為保障遊客安全，林業保育署所轄之國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館與林業鐵路等軌道設施，將依氣象情資與場域現況需要休園或停駛，尤其受風雨影響較顯著之東部地區園區，即日起將視天氣預報預警性休園或停駛，以維安全。

同時，位處劇烈天氣警報範圍內之自然步道將暫停開放，山屋亦將同時暫停申請入住，所轄各自然保護區域之進入許可亦予以取消，請民眾於出發前往戶外遊憩前，應先查詢當地氣象預報及最新開(休)園資訊。

有關國家森林遊樂區等場域最新開(休)園資訊，可透過林業保育署全球資訊網及林業保育署台灣山林悠遊網查詢。另有關阿里山林業鐵路行駛情形，可至林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站查詢。

林業 阿里山 天氣動態

延伸閱讀

楊柳颱風估周三午登陸花東傍晚離陸 氣象署今深夜到明天發海警陸警

賈新興：各國路徑估楊柳颱風登陸東台灣 明凌晨2時發海警上午11時陸警

影／考慮不參選黨主席？盧秀燕返台：目前最重要是加強楊柳防颱工作

楊柳颱風若登陸會有颱風假嗎？氣象粉專這樣說

相關新聞

賈新興：各國路徑估楊柳颱風登陸東台灣 明凌晨2時發海警上午11時陸警

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，根據最新資料...

楊柳颱風估周三午登陸花東傍晚離陸 氣象署今深夜到明天發海警陸警

中央氣象署預報員官欣平上午指出，楊柳颱風持續朝台灣前進，目前路徑收斂穩定，往西走朝台灣東海岸而來。接近台灣恐增為中颱，預...

楊柳颱風若登陸會有颱風假嗎？氣象粉專這樣說

根據中央氣象署今天凌晨2時最新資料顯示，楊柳颱風恐從花東登陸，周三風雨最劇烈，不少民眾關心會不會放颱風假。氣象粉專「台灣...

區間車突停駛路竹「乘客傻眼車廂黑一片」台鐵致歉了

台鐵昨晚11時一輛3288列次區間車，從岡山到路竹行駛到一半時突然斷電停駛，車廂內一片黑暗，但車廂內乘客依舊維持鎮靜的態...

不要一直滑手機！烏龜頸年輕化 醫：小心脖子後面長出「富貴包」

每年暑假過後，神經外科門診都會湧現一批為數不小年輕族群，因頸部疼痛前來就醫。問診發現，不外乎暑假期間在家吹冷氣，長時間姿...

這樣吃老得慢！大型研究證實 日式飲食幫細胞「逆齡」抗老化

吃什麼食物能夠減緩老化呢？營養師老辜發文，分享一項日本的研究，研究指出吃蔬菜、水果、海藻和納豆的「日式飲食」可以延緩生物老化的速度，也建議可以利用以上食材嘗試自己煮，讓身體能夠「舒服抗老」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。