楊柳颱風要來了 林業保育署籲：民眾暫勿前往山區 以維自身安全

根據中央氣象署最新氣象資料顯示，楊柳颱風目前位於台灣東南方1200公里海面，持續往西南西方向移動，預計8月12日至14日直接影響台灣，屆時各地山區均有豪大雨發生機率，尤其東部須留意局部大雨或豪雨，請民眾暫勿前往山區並持續關注天氣動態。

林業保育署呼籲，颱風影響期間應避免從事山域活動，已在山上活動之民眾，請在安全無虞下儘速下山。因天氣狀況多變，為保障遊客安全，林業保育署所轄之國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館與林業鐵路等軌道設施，將依氣象情資與場域現況需要休園或停駛，尤其受風雨影響較顯著之東部地區園區，即日起將視天氣預報預警性休園或停駛，以維安全。

同時，位處劇烈天氣警報範圍內之自然步道將暫停開放，山屋亦將同時暫停申請入住，所轄各自然保護區域之進入許可亦予以取消，請民眾於出發前往戶外遊憩前，應先查詢當地氣象預報及最新開(休)園資訊。

有關國家森林遊樂區等場域最新開(休)園資訊，可透過林業保育署全球資訊網及林業保育署台灣山林悠遊網查詢。另有關阿里山林業鐵路行駛情形，可至林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站查詢。

