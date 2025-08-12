聽新聞
衣物洗完仍有異味？恐是「洗衣機發霉」 3要訣避免藏污納垢
日本洗衣專家平島利惠在「Yahoo Japan」的專欄指出，若衣服「洗完還有味道」或「白色衣物變得暗黃」，大家第一個想到的往往是洗劑或晾曬衣物方式有問題，但其實造成此問題的關鍵，通常是洗衣機內部的洗衣槽。
因洗衣槽內部長期處於潮濕的環境，再加上殘留的洗劑與皮脂污垢，容易在看不見的洗衣槽背面滋生黑黴與細菌，甚至讓剛洗好的衣服沾上異味或出現黑色黏膩的碎屑。尤其是使用皂粉型洗劑、經常加柔軟精、或習慣設定洗衣行程只有「洗清」一次的人，更要特別留意。
平島建議，定期使用洗衣槽專用清潔劑即可簡單去污。含氧清潔劑能利用氣泡浮起皂垢與皮脂，適合平時用皂粉的人，也較適合有小孩或養寵物的家庭。含氯清潔劑的漂白殺菌力強，能短時間去除黑黴，但氣味刺鼻，須確保通風並徹底清洗乾淨。此外，她也提供洗衣槽的日常防黴三要訣：
1.降低槽內濕度
脫下的衣物應放在洗衣籃，洗完要儘快取出並打開蓋子通風。
2.避免過量的洗劑與柔軟精
殘留的清潔劑會成為黴菌養分，建議使用時應適量，並至少洗清兩次。
3.開啟自動清潔洗衣槽功能
若機型具備此功能，洗完衣物即可自動沖洗槽內。
專家提醒，夏季高溫潮濕，汗水與皮脂分泌增加，若洗衣槽本身藏污納垢，即使勤洗衣，異味仍會轉移到衣物上。因此，想徹底解決「衣物洗後仍有異味」的煩惱，應先從清潔洗衣槽做起，才是根本解決之道。
