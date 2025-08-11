影／響應賴總統「健康台灣」願景 國健署新署長呼籲全民FIT動起來

全台近1／4學童面臨過重或肥胖問題，為響應賴清德總統「健康台灣」願景，將健康飲食及身體活動等面向導入兒童健康體位，國民健康署配合教育部推動學童健康體位，在健康促進學校計畫架構下，倡議「FIT動起來」，運用「Fitness運動」、「Intake 飲食」、「Team 合作」三大要素，鼓勵家長以身作則，共同建立兒童健康生活習慣，新上任的沈靜芬署長也親自參加記者會。

依據教育部發布112學年度學生健康檢查資料顯示，全台國小學童過重及肥胖盛行率為23.8%，國中學童盛行率則為28.6%，顯示全台平均每4位學童，就有1個人過重或肥胖的問題。總統府健康台灣推動委員會專家建議要改善兒童肥胖的問題，家長應以身作則建立健康生活習慣，從小做起，並以家庭為單位進行教育，幫助他們建立健康的飲食習慣，養成子女正向發展習慣。

柚子小兒科診所院長陳木榮（柚子醫師）針對「FIT動起來」的三大要素：「F運動、I飲食、T合作」，提供家長落實作法。「Fitness 運動」：建議家長應規畫兒童每天至少運動一小時，可以選擇跑步、游泳或騎腳踏車等有氧運動，或選擇刺激身體生長板以及生長激素對長高有幫助的籃球運動，也可以選擇乒乓球運動，刺激身體分泌血清素，同時訓練兒童專注力。「Intake 飲食」：建議以「我的餐盤」建立兒童均衡飲食習慣，選擇在地、原態、多樣化的食物，滿足營養的需求，避免選擇含糖的飲料，因含糖飲料會導致血糖快速波動，使兒童難以集中注意力，專注力變差，學習表現下降及蛀牙機率增加等負面影響。「Team 合作」：強調陪伴與合作的重要性，家長的以身作則是兒童健康體位養成的重要關鍵。有家長陪著兒童一起運動，是讓兒童養成喜歡運動的最重要契機。家長也可利用親子時間，一起準備餐點，帶著兒童探索不同食材及處理方式，最後一起享用成品，養成兒童健康飲食習慣。

松山高中前球員劉程恩是113年高中籃球聯賽（HBL）冠軍戰最有價值球員（FMVP），他擔任「FIT動起來」大使，分享自身運動與營養規畫的經驗。劉程恩表示因為籃球員需要跳得高、有爆發力，就要有足夠的肌肉量，攝取好的蛋白質就很重要，他把植物性蛋白跟動物性蛋白混合一起吃。此外，從密集訓練到壓力管理，為了排解壓力，他睡覺前會忍不住想玩一下手機跟遊戲，結果造成睡不好，沒有足夠的精神面對明天的比賽，所以現在睡前兩個小時就不玩手機，另外父母的默默支持，是他能夠更上一層樓的重要因素。他說「吃對、動對，加上父母的支持，讓我能夠在球場上全力以赴。」藉由他真誠地分享，可以看到運動的正向能量與FIT動起來所帶來的轉變。

