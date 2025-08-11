區間車突停駛路竹「乘客傻眼車廂黑一片」台鐵致歉了
台鐵昨晚11時一輛3288列次區間車，從岡山到路竹行駛到一半時突然斷電停駛，車廂內一片黑暗，但車廂內乘客依舊維持鎮靜的態度，等待列車恢復，讓人感嘆「台鐵誤點真的是日常無誤」。台鐵表示，為排除ATP系統暫態性異常，因此重新降升弓致列車斷電，經統計該列車延誤21分鐘，無影響其他列車。
有民眾昨（10日）晚搭乘台鐵區間車時竟遇斷電事故，列車停駛且車廂黑一片，讓該民眾傻眼，「台鐵誤點是日常？都要（晚上）11點了，突然斷電停在路竹，回台南之路漫漫」。
但該民眾也笑說，看到車廂上其他乘客都很鎮靜，安靜等待列車恢復，看來台鐵誤點真的是日常無誤；另也有人慶幸，現代人有了手機後，特別有等待的耐性。
對此，台鐵公司回應，昨（10日）3288次於岡山-路竹間為排除ATP系統暫態性異常，司機員於路竹站將列車重新降升弓，至使短暫時間列車斷電。
台鐵表示，該車至終站後立即迴送返段查修，影響旅客乘坐品質本公司深感抱歉。除該列車延誤21分鐘，無影響其他列車。
