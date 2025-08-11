快訊

楊柳颱風估周三午登陸花東傍晚離陸 氣象署今深夜到明天發海警陸警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風恐直撲台灣，周三影響最大，全台都會下雨。本報資料照片
楊柳颱風恐直撲台灣，周三影響最大，全台都會下雨。本報資料照片

中央氣象署預報員官欣平上午指出，楊柳颱風持續朝台灣前進，目前路徑收斂穩定，往西走朝台灣東海岸而來。接近台灣恐增為中颱，預估周三中午前後從花蓮台東附近登陸，但周三傍晚脫離台灣陸地。氣象署今天深夜到明天上午可能發海警，明天中午前後發陸警。周三影響最大，各地都會下雨，東半部及南台灣、南部山區恐有局部豪雨以上等級陣雨，並伴隨強風。

官欣平指出，楊柳颱風移進過程路徑收斂，根據氣象署上午8時最新路徑預測，預估颱風從花蓮台東附近登陸，路徑可能還有南北調整空間，但對東半部都有影響。受颱風外圍影響，周二晚間起東半部就可感受風雨，各地風雨漸增，而東北部有峽管效應，風力也會增強，

周三影響最大，官欣平指出，隨著楊柳颱風中午朝陸地前進，很快在下午到傍晚脫離台灣陸地，因楊柳結構較小但結實，靠近時對花東造成比較明顯的風雨，離開台灣後造成的環流結構則會對南台灣帶來強風豪雨。周四楊柳進入中國大陸，周五逐漸離開，後續高壓增強，沒有明顯西南氣流或西南風情形。

降雨方面，官欣平說，今明水氣增多，西半部及各山區午後雷陣雨，清晨中部沿海及南部零星雨，今天午後雷陣雨比較大，大台北及北部恐有短延時豪雨。

官欣平指出，周二夜間隨颱風逐漸接近東南部近海區域，基隆、北海岸及恆春半島等開始有風雨。預估楊柳颱風周三登陸，各地都會下雨，宜花東及南台灣有局部大雨或豪雨，花東及南部山區恐有局部豪雨以上等級降雨。周四各地仍有暫陣雨，天氣漸轉多雲及午後雷陣天氣。周五到下周日轉為夏季天氣，多雲午後有雷陣雨。此外，今天高溫33-35度，雙北恐36度。

本周天氣受楊柳颱風影響。圖／中央氣象署提供
本周天氣受楊柳颱風影響。圖／中央氣象署提供

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，根據最新資料...

