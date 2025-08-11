李澤言、秦徹、白起...2025十大人氣戀愛手遊洗牌？

虛擬戀愛實體化！電子情人超夢幻

下班回到家後，最療癒的事莫過於打開手機和理想型談戀愛！不管是陽光暖男、霸氣總裁，還是傲嬌年下、腹黑竹馬...遊戲裡的你，都可以一次擁有。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點了十款人氣最高的「戀愛手遊TOP 10」，讓玩家不用出門約會，就能輕鬆成為最幸福的「太太們」。

「乙女遊戲」主打沉浸式戀愛體驗，玩家化身女主角在遊戲中與多位性格男神互動、培養感情，打造屬於自己的戀愛烏托邦，多款女性向遊戲不僅創下驚人的經濟效益，更帶動周邊與聯名熱潮，成為近年來逐漸崛起的重要市場。除了線上的體驗遊戲，遊戲開發商更加其發展至各種線下活動，像是Cosplay大賽、聲優見面會，其中最引起話題的就是coser們的互動展區，這些coser打扮的與遊戲中的角色一模一樣，並與玩家們1:1個別互動，讓虛擬戀愛走入現實，令玩家們能擁有夢幻般的戀愛體驗。

NO.10 藍顏清夢

《藍顏清夢》是一款以古風宮廷戀愛為主題的模擬養成手遊，結合戀愛養成、換裝與宮鬥等元素，深受喜愛古風題材的女性玩家歡迎。

遊戲中的背景設定為清宮穿越小說，玩家為一名秀女，在波濤洶湧的後宮中，一邊經歷跌宕起伏的宮鬥晉升，一邊邂逅多位性格各異的「藍顏知己」，展開浪漫的戀愛故事。在「蜜園系統」中，玩家將結識四位藍顏知己，分別是御前帶刀侍衛「阿里袞」、專情的皇帝「弘曆」、來自大不列顛的畫家「艾蘭迪」，以及墨家弟子「齊墨」，玩家可以透過送禮與互動提升親密度，根據自己的喜好選擇心目中的「真命天子」。

整款遊戲採用精緻的中國風畫面，更提供玩家上千種華麗服飾，包含髮型、妝容、服裝和配飾等，讓玩家能隨心所欲地為角色進行裝扮。另外，該遊戲還有獨創的喵屋系統，有多種萌貓陪伴、為貓咪聯姻，是貓奴不可錯過的天堂。

NO.9 被囚禁的掌心

《被囚禁的掌心》是一款由CAPCOM開發的女性向戀愛懸疑遊戲，玩家將扮演一名輔導員，透過一面玻璃去解開被囚禁在孤島收容所、失去記憶的青年晴人（ハルト）的內心與秘密。遊戲的核心玩法圍繞著玩家如何幫助他恢復記憶，同時揭開他背後隱藏的事件真相，遊戲的最大亮點是獨特的互動系統，玩家無法直接觸摸到晴人，而是透過手機螢幕上的「會面」系統，隔著玻璃與他對話，在無法見面的時間裡，玩家則可以透過通訊軟體傳訊息、送禮物，甚至使用「監視」系統窺探他不為人知的日常生活，從而獲得線索、加深彼此的羈絆。

遊戲採用章節式的敘事手法，玩家的每個選擇都會影響兩人的關係，隨著劇情的推進，晴人不僅會對玩家的選擇做出反應，還可能展現出他所擁有的不可思議力量，值得一提的是，男主角晴人是由日本知名聲優內田雄馬配音，深情又富含磁性的聲音讓戀愛體驗更加真實。

NO.8 光與夜之戀

《光與夜之戀》是一款由騰訊遊戲旗下北極光工作室所開發的女性向戀愛手遊，以精緻的韓漫畫風與沉浸式互動著稱，融合了戀愛養成、劇情互動與時尚設計等多種元素，上市當天就登上iOS遊戲排行榜冠軍，同時也在中國各大社群平台引發熱議，成為備受玩家喜愛的女性向遊戲大作。

玩家在遊戲中扮演一位初入職場的新銳設計師，在追逐夢想的過程中，與五位性格、背景各異的男主角展開五段截然不同的戀情，從霸道賽車手「蕭逸」、溫柔總裁「陸沉」、傲嬌設計師「齊司禮」、外冷內熱的醫生「查理蘇」，到開朗年下演員「夏鳴星」，充分滿足了玩家對不同理想型的所有幻想。這款遊戲的魅力在於高度的互動體驗，玩家不僅可以透過訊息、電話與視訊等方式與男主角培養感情，還能體驗到ASMR音效，包含吻戲、心跳聲與呼吸聲，營造出臉紅心跳的戀愛氛圍。

此外，《光與夜之戀》的畫面表現細緻入微，不僅人物立繪與肌肉線條刻畫生動，連場景、服裝和妝容都極為講究。在劇情上，玩家的每個選擇都會影響故事走向，最終開啟「光」與「夜」兩種不同結局，讓每一次遊玩體驗都是一次驚喜。

NO.7 煙硝絮語

《煙硝絮語》是一款主打懸疑推理與現代奇幻的女性向戀愛模擬遊戲，故事發生在一間看似平凡、實則為國家情報機構秘密據點的咖啡廳，玩家為了尋找失蹤的家人，誤打誤撞成為店長，在經營咖啡廳的同時，也與四位身兼情報人員的男主角展開一場場刺激又心動的邂逅。遊戲中的四位男主角分別為，溫柔的咖啡師「梁謙」背後是情報指揮官、隨性的甜點師「吳宇丞」是潛入高手、活潑的服務生「范姜浩」是天才駭客，而沉默寡言的廚師「謝雁行」則是擅長近戰的執行者。

該款遊戲玩法多元，玩家可以根據自身喜好，透過研發食譜與設計裝潢，解鎖與男主角的約會。同時透過收集「花語」卡片推進主線劇情、解鎖戀愛故事與簡訊互動，不僅與四位魅力各異的男主角發展浪漫關係，還要在錯綜複雜的案件中尋找線索，探索不為人知的秘密。

NO.6 搖光錄：亂世公主

《搖光錄：亂世公主》是一款以古風權謀為主題的戀愛養成手遊，遊戲背景設定在架空的古代王朝，玩家將扮演一位被捲入國家權力鬥爭的公主，在混亂的局勢中，與多位身分各異的男主角相遇，並在戰場征伐與朝堂決策上，逐步建立自己的勢力，改寫國家的命運。

有別於一般的宮廷戀愛遊戲，本作的核心是「權謀」與「養成」，玩家扮演的公主並非被動等待救援，而是能主動做出影響國家走向的權力者，透過計謀、外交和軍事手段，一步步成為能掌控天下的女主角，展現強大的領導魅力。

遊戲中有著多位性格與背景獨特的男主角，分別來自不同的陣營，包含驍勇善戰的將軍、深藏不露的皇子、溫文爾雅的謀士等，玩家將在與他們的互動與合作中，發展出充滿挑戰性的戀愛關係。

NO.5 代號鳶

《代號鳶》是一款由靈犀互娛製作，於2023年上市的古風權謀戀愛手遊，遊戲設定在東漢末年天下大亂的背景下，玩家扮演的「廣陵王」，不僅是女扮男裝的皇族後裔，更是祕密情報組織「鳶」的首領，需要運用智慧與權力，周旋於各方勢力之間，並在執行諜報任務的過程中，與多位身份特殊、性格各異的男主角相遇。

遊戲核心玩法融合了劇情、卡牌戰鬥與戀愛，玩家需透過收集與培養「密探」卡牌，組建隊伍進行戰鬥，以推進主線劇情。玩家不再是單純的戀愛對象，而是能主動決策、掌握全局的掌權者，玩家的每個選擇都將影響與將軍、謀士、刺客等男主角的關係與最終結局。另外，遊戲更配備細膩的美術風格與豪華配音陣容，為玩家打造出一個充滿懸疑且情感交鋒的沉浸式亂世。

NO.4 時空中的繪旅人

《時空中的繪旅人》是一款由網易遊戲開發的多時空戀愛冒險手遊，遊戲將玩家置身於一個現代校園與多個平行世界交錯的奇幻故事中，玩家將扮演一名擁有穿越時空能力的美術系大學生，在一次次的旅程中，與五位性格各異的男主角相遇，並在多重時空裡，探索不同的人生與情感羈絆。

在《時空中的繪旅人》中，玩家將邂逅五位各具魅力的男主角，溫柔的學長與冷靜的法師「路辰」、傲嬌的學生會長「艾因」、陽光強悍的帝國將軍「羅夏」、清冷神祕的異族領主「司嵐」、神秘溫柔的畫家守護者「葉瑄」，遊戲最大的特色在於其多重時空的戀愛體驗，搭配華麗細膩的日系畫風與豪華聲優陣容，以及卡牌養成系統，玩家的每個選擇都將影響與男主角的關係和世界的命運，在享受戰鬥養成的同時，也能沉浸在充滿情感糾葛與挑戰的劇情中。

NO.3 戀與製作人

《戀與製作人》是一款由疊紙遊戲開發的女性向戀愛模擬手遊，遊戲背景設定在一個現代都市中，融合超能力與懸疑等奇幻元素。玩家扮演一位繼承已故父親公司的電視節目製作人，為了挽救瀕臨倒閉的公司，她不僅要努力製作節目，更在追尋真相的過程中，與四位身份截然不同的男主角相遇，並捲入一場關於超能力的巨大陰謀，遊戲的核心設定是「Evol」，每位男主角都擁有獨特的超能力，他們分別是：傲嬌霸道的跨國集團CEO「李澤言」、溫柔腹黑的知名科學家「許墨」、冷峻帥氣的特警「白起」、陽光活潑的當紅超級巨星「周棋洛」。玩家可以透過遊戲內的社群功能，像是朋友圈、簡訊和電話等，與男主角進行真實互動，一步步培養感情。

於2017年上市的《戀與製作人》是將小眾的乙女遊戲推向大眾市場的重要代表，以精緻的日系畫風、龐大的故事劇情、豪華的聲優陣容和高沉浸感的互動玩法，重新定義了女性向遊戲的製作標準。在上市一個月內就創下超過700萬的下載量，並長期霸佔各大遊戲排行榜，成功將「與手機談戀愛」變成一個跨越虛擬與現實的社會現象。玩家不再只是旁觀故事，而是親身參與其中，甚至以「李太太」、「白太太」等稱號自居，形成獨特的粉絲文化。

如此巨大的商業成功證明了女性玩家「為愛付費」的強大消費力，該遊戲也積極拓展IP價值，推出了動畫、周邊商品，更與多個知名品牌跨界合作，將虛擬世界與現實生活緊密結合。這款遊戲不僅證明了女性玩家市場的巨大潛力，也讓許多遊戲廠商紛紛投入，催生了後續如《光與夜之戀》、《時空中的繪旅人》等同類型大作的誕生。

NO.2 未定事件簿

《未定事件簿》是一款由米哈遊開發的女性向律政戀愛推理手遊，遊戲背景設定在一個充滿高科技的虛構現代都市「未名市」，玩家將扮演一位初出茅廬的女律師，在處理各種離奇案件的過程中，與四位性格各異的精英男主角相遇，並在辯護、蒐證與推理中，共同揭開潛藏在案件背後，關乎這座城市的巨大陰謀。遊戲的核心魅力在於玩家需要親自進入案發現場蒐集證據、運用邏輯思維進行推理，並在法庭上與對方律師進行辯論，最終為委託人洗清嫌疑，同時在過程中與男主角們建立情感羈絆。

遊戲中的男主角分別為冷靜理性的頂尖律師「左然」、陽光溫暖的私家偵探「夏彥」、溫柔優雅的心理學家「莫弈」、活潑直率的集團繼承人「陸景和，延續米哈遊一貫的精緻畫風與高品質製作，遊戲的美術、劇情與配音都達到了極高水準，為玩家帶來一場視聽覺的雙重享受，

整款遊戲成功融合了法律、推理與戀愛三大元素，為女性向遊戲市場帶來了新意，除了與男主角的情感互動，還能親自參與案件的調查、蒐證與法庭辯論，這使遊戲的玩法更具策略性和挑戰性。

NO.1 戀與深空

長期位於「熱門手遊」網路口碑榜前十名的《戀與深空》，是一款融合戀愛模擬、劇情探索的手機遊戲，作為「戀與」系列的第二部作品，遊戲背景設定在一個充滿科幻元素的近未來世界，玩家將扮演一位擁有特殊能力「Evol」的深空獵人，在對抗神祕怪物的過程中，與五位風格迥異的男主角相遇，並展開一段高沉浸感的戀愛冒險。

遊戲中的男主角分別為沉穩神秘的「秦徹」、冷酷內斂的天體物理學家「沈星回」、冷靜理性的外科醫生「黎深」、高傲又帶點孩子氣的天才藝術家「祁煜」、陽光穩重的執艦官「夏以晝」，玩家除了和男主角發展戀愛支線，還需要和他們並肩作戰，運用超能力對抗怪物，將動作角色扮演戰鬥系統融入其中。這款遊戲最大的突破在於它顛覆了傳統二次元的2D美術風格，採用寫實3D建模，讓角色、場景和互動都變得更加立體生動，這種創新的技術不僅大幅提升了遊戲的沉浸感，也讓玩家在與男主角的互動中，獲得更真實的視覺體驗。

《戀與深空》在上線後收入持續飆升，截至2025年6月在全球累計收入已突破6.5億美元，並長期占據iOS暢銷榜前幾名，精緻的3D建模與戰鬥玩法為該類遊戲樹立了新的製作標竿，推動了整個產業在技術與玩法上的創新，同時也成功帶動IP相關的周邊和品牌聯名，成為女性向遊戲領域的現象級作品。

該遊戲今年7月在信義區所舉辦的線下活動引發高度熱議，主辦在台北新光三越A8的廣場前設置了線下造景主題區，短短幾日便吸引了大批玩家前往打卡，合影活動中，不少女性玩家穿著婚紗「盛裝出席」，因此現場聚集了大量的「新娘」排隊等待，但也有不解的網友發出質疑貼文、慘遭大批網友炎上。

