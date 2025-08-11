颱風楊柳逼近 12日中午後綠島蘭嶼船班取消

颱風楊柳逼近台灣，交通部航港局通報，明天中午過後到13日，台東往返綠島、台東往返蘭嶼、後壁湖往返蘭嶼船班將全部取消。

颱風楊柳逼近台灣，根據中央氣象署觀測，楊柳今天上午8時的中心位置在北緯21.2度，東經133.4度，以每小時24公里速度，向西進行。

隨著楊柳逐漸靠近台灣，也影響海運，根據航港局通報，明天中午過後至13日台東往返綠島船班全部取消，13日台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼船班全部取消，請旅客留意。

